 
Модернизация

"Россети Северный Кавказ" в 2020 году пресекли почти 4 тысячи фактов энерговоровства на 1,5 млрд рублей

Россети Северный Кавказ в 2020 году пресекли почти 4 тысячи фактов энерговоровства на 1,5 млрд рублей

26 января 2021, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Северный Кавказ

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
257

3 943 факта неучтенного потребления электроэнергии пресекли специалисты «Россети Северный Кавказ» в 2020 году.

С января по декабрь прошлого года энергетикам удалось вернуть почти 325 млн кВт.ч. Этот показатель на 121 млн кВт.ч превышает объем предотвращенных годом ранее хищений энергоресурса. Стоимость «украденных» киловатт-часов - более 1,5 млрд рублей (на 879 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года).

В Республике Дагестан сотрудники энергокомпании пресекли 1 783 случая энерговоровства на 665,5 млн рублей. На территории Северной Осетии энергетики обнаружили 173 факта энерговоровства более чем на 677 млн рублей. В Ингушетии специалисты в 2020 году обнаружили 427 фактов незаконного потребления ресурса на 96 млн рублей. В Карачаево-Черкесии выявлено 288 фактов на почти на 40 млн рублей. В Кабардино-Балкарии энергетики составили 418 актов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на сумму свыше 29 млн рублей. В Чеченской Республике выявлено 678 случаев хищения на 17 млн рублей. На Ставрополье – 176 фактов незаконного потребления ресурса на 12 млн рублей.

Добиться значительного роста показателя, напрямую влияющего на надежность электроснабжения Северо-Кавказского федерального округа, компании удалось благодаря активной информационно-разъяснительной работе с потребителями, а также постоянному взаимодействию с правоохранительными органами.

Основным инструментом энергетиков в борьбе с энерговоровством по-прежнему остаются рейдовые мероприятия. Рабочие группы, в которые входят специалисты технических блоков и подразделений безопасности, а также представители правоохранительных органов, регулярно проводят контрольный съем показаний и осматривают воздушные линии на предмет незаконных подключений к электросетям. По каждому факту составляется акт о неучтенном потреблении энергоресурса. В рамках законодательства РФ сумма ущерба, причиненная энергокомпании юридическим лицом, рассчитывается по максимальной договорной мощности, умноженной на часы работы потребителя-юрлица. По отношению к физлицам также в рамках закона применяется расчет десятикратного норматива потребления. В итоге погоня за сомнительной экономией на энергопотреблении оборачивается для нарушителя десятикратными расходами.

«Неучтенное потребление ресурса может стать причиной технологических нарушений. Кроме того, действия энерговоров напрямую влияют на качество электроснабжения, в том числе социальных объектов: детских садов, школ, больниц. Специалисты нередко отмечают падение напряжения в районах, где проблем быть не должно: оборудование исправно, мощности вполне достаточно. В 90 % случаях причина – несанкционированное подключение и энерговоровство, то есть неконтролируемая нагрузка на сеть», - отметил Дмитрий Зверков, заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг «Россети Северный Кавказ».

Энергетики также напоминают, что самовольные подключения к электросетям опасны для жизни как самого нарушителя, так и добросовестных потребителей электроэнергии.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Северный Кавказ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Николаевская ТЭЦ будет полностью переведена на газ 26.01.2021
Николаевская ТЭЦ будет полностью переведена на газ
26.01.2021
"Россети ФСК ЕЭС" модернизировала основной центр питания исторического города Сортавала
Специалисты Курскэнерго в 2020 году выявили более 740 фактов хищений электроэнергии 26.01.2021
Специалисты Курскэнерго в 2020 году выявили более 740 фактов хищений электроэнергии
26.01.2021
"Россети ФСК ЕЭС" обеспечила выдачу дополнительной мощности потребителям Республики Адыгея

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир Live
+