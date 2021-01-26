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Специалисты Курскэнерго в 2020 году выявили более 740 фактов хищений электроэнергии

Специалисты Курскэнерго в 2020 году выявили более 740 фактов хищений электроэнергии

26 января 2021, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, КУРСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Центр Курскэнерго

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В филиале «Россети Центр Курскэнерго» подвели итоги реализации мероприятий по выявлению и пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в 2020году.

В ходе масштабной рейдовой работы специалистами филиала совместно с сотрудниками территориальных ОМВД России выявлено 749 фактов хищений электрической энергии общим объемом 6 783 629 кВт*ч. Сумма ущерба составила 20,238 млн рублей. 

В апреле месяце прошлого года в ходе плановой проверки в Золотухинском районе Курской области энергетики зафиксировали самовольное подключение к воздушной линии электропередачи 0,4 кВ одним из муниципальных образований. Ущерб составил более 2 млн рублей.

В Курском районе в рамках планового рейда специалисты филиала обнаружили скрытые разъемные соединения на вторичных измерительных токовых цепях (цепях напряжения) в СНТ «Лазурное». Объем несанкционированного энергопотребления составил 305 570 кВт*ч.

Также в ходе проверок энергетики  выявили факты хищения электроэнергии и в Курчатовском районе со стороны  ООО «Курчатовский хлебозавод». Из-за отсутствия «пломбы» на приборе учета были искажены фактические показатели потребленной электроэнергии – неучтенное энергопотребление составило 115200 кВт*ч. 

По всем случаям хищений были составлены акты безучетного  и бездоговорного энергопотребления и направлены заявления в правоохранительные органы для возбуждения дел об административном правонарушении.

Энергетики филиала  предпринимают меры для возмещения ущерба. В отношении нарушителей, не сделавших это добровольно, ведется претензионно-исковая работа и выносятся судебные решения о взыскании неосновательного обогащения.

«Незаконное проникновение на энергообъекты и хищение электроэнергии могут стать причиной сбоев в электроснабжении населенных пунктов и социально значимых объектов. Кроме того, такие противоправные действия подвергают опасности жизнь и здоровье как самих похитителей, так и сторонних лиц, –  отмечает  заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Курскэнерго» Александр Рудневский. – Следует помнить, законодательство РФ предусматривает серьезное наказание за хищения энергоресурсов, а также приведения в негодность объектов жизнеобеспечения».  

Сообщить о фактах возможных нарушений закона можно по круглосуточному телефону Контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220, звонок бесплатный, а также в полицию.

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Источник: Россети Центр Курскэнерго

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