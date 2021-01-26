 
Инвестиции (проекты)

Строительство морского терминала началось на севере Красноярского края

Строительство морского терминала началось на севере Красноярского края

26 января 2021, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
193

Строительство морского терминала на Таймыре на севере Красноярского края началось в рамках реализации проекта создания угольного кластера. Об этом сообщил в Челябинске журналистам во вторник владелец корпорации AEON Роман Троценко.

Проект угольного кластера реализуется компанией "Северная звезда" (входит в состав корпорации AEON) на базе Сырадасайского каменноугольного месторождения и предполагает создание производства угольных концентратов из коксующихся углей мощностью 5 млн тонн в год с возможностью расширения до 10 млн тонн в год. Кластер будет включать угольный разрез открытого способа добычи, обогатительную фабрику глубокой переработки, вахтовый поселок, морской терминал. Создание кластера входит в состав комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь".

"Строительство уже начато, там 200 единиц техники, 600 человек работающих. По нашему плану, мы вводим терминал через 24 месяца", - сказал Троценко. Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс сообщал, что терминал будет введен в конце 2022 года.

Сырадасайское угольное месторождение расположено в 105-120 км юго-восточнее поселка Диксон на Таймыре, ресурсы месторождения оцениваются в 5 млрд тонн. Как сообщалось, "Северная звезда" планирует инвестировать в проект 40 млрд рублей.

КИП "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край, был инициирован в конце 2017 года. В феврале 2018 года идею создания поддержал президент РФ Владимир Путин. В апреле 2018 года регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Ввод в эксплуатацию порта Индига в НАО намечен на 2028 год 26.01.2021
Ввод в эксплуатацию порта Индига в НАО намечен на 2028 год
ДОМ.РФ совместно с АФК 26.01.2021
ДОМ.РФ совместно с АФК "Система" и Группой "Эталон" займутся развитием стройотрасли
На создание социальных и инженерных объектов в России выделят более 28 млрд рублей 26.01.2021
На создание социальных и инженерных объектов в России выделят более 28 млрд рублей
Иркутская нефтяная компания расширяет газотранспортные сети 26.01.2021
Иркутская нефтяная компания расширяет газотранспортные сети
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир Live
+