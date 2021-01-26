Строительство морского терминала на Таймыре на севере Красноярского края началось в рамках реализации проекта создания угольного кластера. Об этом сообщил в Челябинске журналистам во вторник владелец корпорации AEON Роман Троценко.

Проект угольного кластера реализуется компанией "Северная звезда" (входит в состав корпорации AEON) на базе Сырадасайского каменноугольного месторождения и предполагает создание производства угольных концентратов из коксующихся углей мощностью 5 млн тонн в год с возможностью расширения до 10 млн тонн в год. Кластер будет включать угольный разрез открытого способа добычи, обогатительную фабрику глубокой переработки, вахтовый поселок, морской терминал. Создание кластера входит в состав комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь".

"Строительство уже начато, там 200 единиц техники, 600 человек работающих. По нашему плану, мы вводим терминал через 24 месяца", - сказал Троценко. Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс сообщал, что терминал будет введен в конце 2022 года.

Сырадасайское угольное месторождение расположено в 105-120 км юго-восточнее поселка Диксон на Таймыре, ресурсы месторождения оцениваются в 5 млрд тонн. Как сообщалось, "Северная звезда" планирует инвестировать в проект 40 млрд рублей.

КИП "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край, был инициирован в конце 2017 года. В феврале 2018 года идею создания поддержал президент РФ Владимир Путин. В апреле 2018 года регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта.