В Томске отремонтируют Коммунальный мост

Главгосэкспертиза России приняла участие в рассмотрении проектной документации по капитальному ремонту Коммунального моста через реку Томь в Томске, находящейся на экспертизе в ОГАУ «Томскгосэкспертиза». Эксперты Главгосэкспертизы рассмотрели разделы «Автомобильные дороги (подходы к мосту)» и «Искусственные сооружения (мост)», заключения по которым вошли в сводное положительное заключение по объекту.

Строительство Коммунального (Южного, Старого) моста в Томске велось предприятием «Мостоотряд-101» с 1969 по 1973 год. Это первый капитальный мост, который был перекинут через реку Томь в городе, заменивший понтонный мост и ледовую переправу, которые были средством связи между правым и левым берегами. В 1999 году в Томске ввели в эксплуатацию еще один – Новый, или Северный - мост, соединивший северную часть города с левобережьем. Коммунальный мост связывает Томск и западные районы Томской области, а также позволяет выйти на федеральную автодорогу Р-255 «Сибирь».

В 2017 году при обследовании Коммунального моста специалисты обнаружили серьезные дефекты в конструкциях, после чего движение транспорта по переходу ограничили. Проектной документацией предусмотрен капитальный ремонт сооружения. Общая длина перехода составляет более 2 км, самого моста - 663,4 м.

В составе работ запланированы ремонт и восстановление предварительно напряженной железобетонной плиты проезжей части, элементов мостового полотна - дорожного покрытия, деформационных швов, опорных частей, водоотвода и гидроизоляции, элементов главных балок металлических пролетных строений, подверженных коррозии. Также ремонту подлежат подводная часть опор и кессонного фундамента, конус насыпи, береговые укрепления, эксплуатационные обустройства и другие элементы объекта.

Застройщик - Департамент капитального строительства администрации Города Томска. Проектная организация - АО «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург.

Фото: 2gis.ru