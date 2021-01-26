Университет Минстроя НИИСФ РААСН продолжает серию бесплатных вебинаров в рамках проекта «Образование для профессионалов» по вопросам цифровизации строительства.

Ближайшие вебинары:

1 февраля «Современные тенденции девелоперского бизнеса в РФ. Причины и возможные последствия»

Ведущий - основатель и руководитель Академии девелопмента Тугарев Алексей

Ведущий - основатель и руководитель Академии девелопмента Тугарев Алексей 5 февраля «Искусственный интеллект (AI) для решения задач строительной индустрии»

Ведущий - технический руководитель Центра цифрового моделирования АО «Русатом ЭнергоИнтернешнл», ГК Росатом Манин Петр

Ведущий - технический руководитель Центра цифрового моделирования АО «Русатом ЭнергоИнтернешнл», ГК Росатом Манин Петр 8 февраля «Информационное моделирование проектов территориального планирования и нормативно-правовое регулирование в цифровом градостроительстве»

Ведущий - руководитель отдела информационного моделирования, Главный инженер по информационному моделированию Института Гипрогорпроект Лютомский Тимофей

Ведущий - руководитель отдела информационного моделирования, Главный инженер по информационному моделированию Института Гипрогорпроект Лютомский Тимофей 12 февраля «Экспертиза сметной стоимости в строительстве: сложные вопросы и практические рекомендации»

Ведущая - заместитель директора научно-образовательного центра ценообразования и сметного нормирования Института строительства и ЖКХ ГАСИС НИУ ВШЭ Карасева Ольга.

Ведущая - заместитель директора научно-образовательного центра ценообразования и сметного нормирования Института строительства и ЖКХ ГАСИС НИУ ВШЭ Карасева Ольга. 19 февраля «Сколько стоит BIM? Как избежать избыточных требований к модели и необоснованных затрат»

Ведущий - заместитель начальника управления организации экспериментального проектирования и строительства ГБУ «Мосстройразвитие» Чиков Алексей

Ведущий - заместитель начальника управления организации экспериментального проектирования и строительства ГБУ «Мосстройразвитие» Чиков Алексей 20 февраля «Обзор средств автоматизации в задачах обследования зданий и сооружений»

Ведущий - руководитель отдела обследований ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ» Мамонов Антон

Ведущий - руководитель отдела обследований ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ» Мамонов Антон 26 февраля «Управление стоимостью строительства. Проблемы и решения с помощью искусственного интеллекта»

Ведущий - CEO и соучредитель проекта BIMLIB Усов Илья.

Зарегистрироваться и ознакомиться с предстоящими вебинарами можно по ссылке https://niisf.org/obuchenie/format-obucheniya/vebinary



Проект «Образование для профессионалов» реализуется с сентября 2018 года. Всего на YouTube-канале Университета Минстроя размещено более 200 записей вебинаров по тематике цифровизации строительства и ЖКХ.