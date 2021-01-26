Expert.Аналитика. Заключительная часть 3
26 января 2021, 12:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: МИНСТРОЙ, ОБРАЗОВАНИЕ, BIM
Отрасль: Строительство
Университет Минстроя НИИСФ РААСН продолжает серию бесплатных вебинаров в рамках проекта «Образование для профессионалов» по вопросам цифровизации строительства.
Ближайшие вебинары:
Зарегистрироваться и ознакомиться с предстоящими вебинарами можно по ссылке https://niisf.org/obuchenie/format-obucheniya/vebinary
Проект «Образование для профессионалов» реализуется с сентября 2018 года. Всего на YouTube-канале Университета Минстроя размещено более 200 записей вебинаров по тематике цифровизации строительства и ЖКХ.
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