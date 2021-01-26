 
Цифровая революция

Вебинары по технологиям информационного моделирования в строительстве пройдут в феврале на площадке Университета Минстроя

Вебинары по технологиям информационного моделирования в строительстве пройдут в феврале на площадке Университета Минстроя

26 января 2021, 12:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: МИНСТРОЙ, ОБРАЗОВАНИЕ, BIM
Отрасль: Строительство 
Источник: Минстрой России

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Университет Минстроя НИИСФ РААСН продолжает серию бесплатных вебинаров в рамках проекта «Образование для профессионалов» по вопросам цифровизации строительства.

Ближайшие вебинары:

  • 1 февраля «Современные тенденции девелоперского бизнеса в РФ. Причины и возможные последствия»
    Ведущий - основатель и руководитель Академии девелопмента Тугарев Алексей
  • 5 февраля «Искусственный интеллект (AI) для решения задач строительной индустрии»
    Ведущий - технический руководитель Центра цифрового моделирования АО «Русатом ЭнергоИнтернешнл», ГК Росатом Манин Петр
  • 8 февраля «Информационное моделирование проектов территориального планирования и нормативно-правовое регулирование в цифровом градостроительстве»
    Ведущий - руководитель отдела информационного моделирования, Главный инженер по информационному моделированию Института Гипрогорпроект Лютомский Тимофей
  • 12 февраля «Экспертиза сметной стоимости в строительстве: сложные вопросы и практические рекомендации»
    Ведущая - заместитель директора научно-образовательного центра ценообразования и сметного нормирования Института строительства и ЖКХ ГАСИС НИУ ВШЭ Карасева Ольга.
  • 19 февраля «Сколько стоит BIM? Как избежать избыточных требований к модели и необоснованных затрат»
    Ведущий - заместитель начальника управления организации экспериментального проектирования и строительства ГБУ «Мосстройразвитие» Чиков Алексей
  • 20 февраля «Обзор средств автоматизации в задачах обследования зданий и сооружений»
    Ведущий - руководитель отдела обследований ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ» Мамонов Антон
  • 26 февраля «Управление стоимостью строительства. Проблемы и решения с помощью искусственного интеллекта»
    Ведущий - CEO и соучредитель проекта BIMLIB Усов Илья.

Зарегистрироваться и ознакомиться с предстоящими вебинарами можно по ссылке https://niisf.org/obuchenie/format-obucheniya/vebinary

Проект «Образование для профессионалов» реализуется с сентября 2018 года. Всего на YouTube-канале Университета Минстроя размещено более 200 записей вебинаров по тематике цифровизации строительства и ЖКХ.

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Источник: Минстрой России

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