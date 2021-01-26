 
Модернизация

1,7 тысяч км ЛЭП отремонтируют в адыгейском энергорайоне

1,7 тысяч км ЛЭП отремонтируют в адыгейском энергорайоне

26 января 2021, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» в 2021 году планируют выполнить капитальный ремонт и техническое обслуживание 1,7 тысяч км воздушных линий электропередачи разного уровня напряжения.

Энергетики заменят свыше 14 тысяч фарфоровых изоляторов, 110 км провода, 25 км грозозащитного троса и 435 опор воздушных линий электропередачи. Специалисты также выполнят расчистку от древесно-кустарниковой растительности просек воздушных линий электропередачи с применением ручного и механизированного метода.

В ходе работ на высоковольтных линиях электропередачи специалисты намерены смонтировать 827 птицезащитных устройств. Оснащение воздушных ЛЭП специальными устройствами обеспечит их защиту от продуктов жизнедеятельности пернатых, снизит риск нештатных ситуаций, предотвратит гибель птиц от воздействия электрической дуги и тока.

– Технические мероприятия, запланированные на линиях электропередачи, направлены на повышение надежности энергоснабжения свыше 500 тысяч потребителей в Республике Адыгея и Краснодарском крае, – отметил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.  

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края с общей численностью населения свыше 520 тыс. человек. В зоне ответственности филиала – 59 подстанций 35-110 кВ и 2097 трансформаторных пункта напряжением 6-10/0,4 кВ. Общая установленная мощность – 971 МВА. Общая протяженность линий электропередачи составляет 8977 км.

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Источник: Россети Кубань

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