Двадцать седьмой выпуск рубрики "#Чтиво на досуге"

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Выпуск №27:
Экономические последствия пандемии «COVID-19» для России
Солдатова С.С., Пивкина К.Р., журнал «StudNet», 2020 год.
Аннотация: в данной статье анализируются как уже существующие, так и потенциальные экономические последствия пандемии в России на основе экспертных оценок, опубликованных в средствах массовой информации, а так же рассматриваются основные меры, принимаемые правительством в текущей ситуации.
Как социальная самоизоляция в условиях пандемии повлияет на состояние общества
Николаева Е.Д., журнал «Скиф. Вопросы студенческой науки», 2020 год.
Аннотация: статья посвящена проблеме самоизоляции в условиях пандемии, как данный социальный феномен повлияет на общество через сознание людей. И почему всё же необходимо соблюдать данный режим. В материале рассматриваются основные типы и виды социальной изоляции по инициатору, какие из них имеют место в данной ситуации. К каким последствиям может привести долгое и краткосрочное изолирование людей друг от друга, причины такого отрицательного воздействия. Стоит упомянуть, что изначально это влияние будет отмечено только в поведении людей, в их сознании, но с течением времени оно отразится и на социуме. Так же немного статистики о типах людей, которым сейчас сложнее всего, и о ценностях, которые были переоценены за время социального изолирования.
Статьи по теме «Надёжность как междисциплинарная проблема»
Алексеев Д.Е. Функциональная надежность как междисциплинарная проблема, ее место в системе обеспечения надежности специалиста // Вестник Московского университета МВД России. 2016. №8. Ч. 228-231. Статья доступна по ссылке.
Наумова О.А. Супрематическая живопись К. Малевича и понятие "надежность" у М. Хайдеггера: опыт интерпретации // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 2018. №3. С. 85-99. Статья доступна по ссылке.
Осадчук О. Л., Максименко Л. А. Понятие "Надежность" в различных сферах жизнедеятельности человека: философские и этико-психологические аспекты // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. №. 3-1. С. 167-173. Статья доступна по ссылке.
Статьи по теме «Четвёртая промышленная революция и её влияние на банковскую сферу»
Белова Л.Г., Вихорева О.М., Карловская С.Б. Индустрия 4. 0: возможности и вызовы для мировой экономики // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2018. №3. С. 167-183. Статья доступна по ссылке.
Горян Э.В. Зарубежный опыт использования технологий искусственного интеллекта в обеспечении информационной безопасности банковского сектора // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2019. Т. 11. № 4. С. 62-73. Статья доступна по ссылке.
Лахно Ю.В. Особенности организации торгового финансирования в условиях индустрии 4.0 // Налоги и финансы. 2019. № 2 (42). С. 20-26. Статья доступна по ссылке.
Липницкий Д.В. Блокчейн в финансах и банковском секторе: проблемы становления и перспективы // Экономика промышленности. 2019. № 3 (87). С. 59-75. Статья доступна по ссылке.
Никонов А.А., Стельмашонок Е.В. Анализ внедрения современных цифровых технологий в финансовой сфере // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2018. Т. 11. № 4. С. 111-119. Статья доступна по ссылке.
Статьи по теме «Анализ инновационного потенциала Казахстана и выявление перспективных зон для формирования "умных городов"»
Крейденко Т. Ф., Черняев М. В. Подходы к оценке уровня внедрений технологий" Умный город" // Инновации и инвестиции. 2019. № 1. С. 223-230. Статья доступна по ссылке.
Вечкинзова Е. А. Инновационный потенциал экономического развития регионов Республики Казахстан // Друкеровский вестник. 2018. № 1. С. 183-193. Статья доступна по ссылке.
Сафиуллин А. Р., Александров А. А. «Умный город»: ключевые характеристики в условиях четвертой промышленной революции // Цифровая экономика и Индустрия 4.0: новые вызовы: труды. 2018. С. 69-80. Статья доступна по ссылке.