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Газпромбанк и Госкорпорация "Росатом" расширяют сотрудничество в ветровой энергетике до 1 ГВт

Газпромбанк и Госкорпорация Росатом расширяют сотрудничество в ветровой энергетике до 1 ГВт

27 января 2021, 14:15
Рубрика: Контракты
Метки: ВЭС, НОВАВИНД, РОСАТОМ, ВЕТРООГК
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "НоваВинд"

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Газпромбанк и АО «ВетроОГК-2», входящее в ГК «Росатом», объявили о финальном закрытии комплексной сделки по предоставлению банковского финансирования проекту сооружения ветровых электростанций в России с суммарной установленной мощностью 340 МВт. Срок ввода в эксплуатацию последней из ВЭС запланирован на декабрь 2022 г.

В рамках сделки Газпромбанк предоставит АО «ВетроОГК-2» финансирование на сумму 40 млрд рублей сроком на 12 лет.
Также Газпромбанк вошел в капитал проектной компании АО «ВетроОГК-2» на 49,5%. Контролирующая доля владения АО «ВетроОГК-2» остается в собственности организаций Госкорпорации «Росатом».

С 2017 года Банк финансирует первый проект ГК «Росатом» по сооружению 660 МВт «зеленых» мощностей, 360 МВт из которых уже введены в эксплуатацию, а оставшиеся 300 МВт планируется вывести на операционную фазу до конца текущего года.

«Мы с радостью сообщаем об укреплении успешного сотрудничества с ГК «Росатом» и заключении второй совместной сделки в сфере ветровой электроэнеретики, которая соответствует ESG-стратегии Банка. Наличие успешного опыта реализации проекта АО «ВетроОГК» позволило организовать финансирование проекта АО «ВетроОГК-2» в кратчайшие сроки, а также оптимизировать уровень поддержки со стороны инициаторов проекта. Совместно с уже реализующимся проектом АО «ВетроОГК» суммарный объем финансируемых Банком «зеленых» мощностей ГК «Росатом» достиг 1 ГВт на сумму более 100 млрд руб. Внимание к низкоуглеродным источникам энергии существенно растет в последние годы и Газпромбанк принимает активное участие в финансировании проектов в сфере устойчивого развития», – отметил Заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус.

«Приверженность устойчивому развитию соответствует глобальным трендам и зафиксирована в стратегии Росатома. Мы стремимся к максимизации «зеленой» компоненты, соответствующей целям устойчивого развития, в нашей продуктовой линейке. Такими «зелеными» видами деятельности мы безусловно считаем и ветрогенерацию, и атомную энергетику – благодаря минимальным выбросам парниковых газов. Нам важно видеть, что конечный потребитель и рынок в целом также воспринимают нашу работу через призму устойчивого развития, считают наши продукты экологичными и направленными на улучшение качества жизни людей. Сделка с Газпромбанком – это отличный опыт для нас и подтверждение наших стратегических подходов в ведении бизнеса. Надеемся, что различные формы «зеленого» финансирования станут регулярной практикой для Росатома», - сообщил Первый заместитель Генерального директора Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.

«В рамках реализации проектов по ветроэнергетике Росатом сформировал полный спектр компетенций в новой отрасли: от создания собственного производства ВЭУ и эффективной цепочки поставок с участием предприятий Госкорпорации до строительства ветропарков, пусконаладочных работ, последующей эксплуатации и сервиса ВЭС. Два крупнейших ветропарка Росатома уже поставляют электроэнергию в единую сеть России. Еще 4 ВЭС будут введены в этом году. Мы планируем дальнейшее увеличение портфеля заказов в России, а также выход на международные рынки в качестве девелопера проектов ВИЭ с российским оборудованием», – отметил генеральный директор АО «НоваВинд» Александр Корчагин.

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Источник: АО "НоваВинд"

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