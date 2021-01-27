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Логистический центр "Почты России" запустят в Краснодаре до конца 2021 года

Логистический центр Почты России запустят в Краснодаре до конца 2021 года

27 января 2021, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Логистический центр компании "Почта России" будет запущен в Краснодаре до конца 2021 года. Об этом ТАСС сообщил в среду генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов.

В октябре 2020 года "Коммерсант" сообщал, что "Почта России" построит в Краснодаре логистический центр стоимостью 1,1 млрд рублей, который будет обслуживать Краснодарский край и Адыгею.

"Мы его [логистический центр в городе Краснодар] запустим в этом году", - ответил Акимов на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что в данный момент компания планирует пересмотреть логистическую схему, действующую в РФ. Генеральный директор объяснил это тем, что ранее работа была сосредоточена в трансграничном потоке грузов, однако с 2020 года, когда российские интернет-магазины получили значительную долю рынка, грузопоток перестроился на внутренние направления.

"Это совсем другая логистика, и мы сейчас, прежде всего для российских маркетплейсов, будем делать продукты", - отметил он.

Ранее сообщалось, что площадь почтового центра, превысит 14 тыс. кв. м. При этом в него войдут производственные участки для автоматизированной сортировки и обработки почтовых отправлений, участки курьерской доставки и технологического контроля, цех обслуживания почтового оборудования, а также диспетчерские пункты.

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Источник: ТАСС

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