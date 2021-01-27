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Михаил Мишустин подписал постановление о повышенном авансировании госконтрактов в 2021 году

Михаил Мишустин подписал постановление о повышенном авансировании госконтрактов в 2021 году

27 января 2021, 13:55
Рубрика: Законотворчество
Метки: КАБМИН, ГОСЗАКУПКИ
Источник: government.ru

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Компании, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2021 году в качестве аванса до 50% от цены контракта. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Аналогичная мера поддержки бизнеса действовала в 2020 году, теперь же принято решение продлить её. Правило распространяется на госконтракты, финансируемые как из федерального, так и из региональных бюджетов. До начала пандемии размер аванса ограничивался планкой в 30% от цены, зафиксированной в договоре.

Постановление также уточняет правила применения казначейского сопровождения при уплате авансовых платежей по государственным контрактам. Эта процедура применяется, когда необходим особый контроль за бюджетными расходами.

Утверждённое Михаилом Мишустиным решение даст предпринимателям доступ к дополнительным ресурсам, поможет им быстрее преодолеть экономические сложности, связанные с распространением COVID-19.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 9 декабря 2017 года № 1496. 

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Источник: government.ru

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