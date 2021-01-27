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Молодого жителя Рубцовска убило током при попытке кражи кабеля с подстанции

Молодого жителя Рубцовска убило током при попытке кражи кабеля с подстанции

27 января 2021, 15:30
Рубрика: Происшествия
Метки: ПРОИСШЕСТВИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: tolknews.ru

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Несчастный случай спровоцировал аварийное отключение на электросетях, в результате на местной тепловой станции пришлось запустить резервные котлы, чтобы нормализовать температурный режим в домах

Следователи в Рубцовске выясняют обстоятельства гибели местного жителя, тело которого со следами поражения электрическим током нашли на городской подстанции. Об этом "Толку" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел 26 января около 15.30. По предварительным данным, погибший – молодой житель города, который пытался украсть высоковольтный кабель. Личность горожанина из-за ожгов пока не установлена.

Из-за короткого замыкания, которое спровоцировал вор, в городе произошло отключение оборудования на Южной тепловой станции, обслуживающей 90% потребителей. В домах горожан стала падать температура. Работу ЮТС удалось восстановить только к 19.00.

 Фото: pixabay.com

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Источник: tolknews.ru

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