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Начались подготовительные работы на участке строительства развязки на обходе Симферополя в Крыму

Начались подготовительные работы на участке строительства развязки на обходе Симферополя в Крыму

27 января 2021, 16:44
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, КРЫМ
Отрасль: Строительство 
Источник: dorinfo.ru

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В Республике Крым на участке строительства транспортной развязки на пересечении объездной дороги города Симферополя и трассы «Симферополь - Николаевка» начались подготовительные работы. Об этом сообщает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

В ходе работ существующий недостроенный путепровод полностью разберут, так как он не соответствует нормативным требованиям. Проектом предусмотрено возведение разноуровневой автомобильной развязки кольцевого типа, которая является заключительным этапом строительства обхода Симферополя и предназначена для беспрепятственного и безопасного движения транспорта с заданными скоростями и нагрузками. В сообщении отмечается, что для съезда машин с трассы «Симферополь - Николаевка» здесь построят четыре съезда в одном уровне.

Общая стоимость строительства составляет более 719 млн рублей.

В конце декабря сообщалось, что для возведения развязки на пересечении двух дорог в Крыму выбрали подрядную организацию - победителем электронных торгов стала компания ООО «КрымСтройМост».

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Источник: dorinfo.ru

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