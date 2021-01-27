Expert.Аналитика. Заключительная часть 3
27 января 2021, 16:44
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, КРЫМ
Отрасль: Строительство
В Республике Крым на участке строительства транспортной развязки на пересечении объездной дороги города Симферополя и трассы «Симферополь - Николаевка» начались подготовительные работы. Об этом сообщает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».
В ходе работ существующий недостроенный путепровод полностью разберут, так как он не соответствует нормативным требованиям. Проектом предусмотрено возведение разноуровневой автомобильной развязки кольцевого типа, которая является заключительным этапом строительства обхода Симферополя и предназначена для беспрепятственного и безопасного движения транспорта с заданными скоростями и нагрузками. В сообщении отмечается, что для съезда машин с трассы «Симферополь - Николаевка» здесь построят четыре съезда в одном уровне.
Общая стоимость строительства составляет более 719 млн рублей.
В конце декабря сообщалось, что для возведения развязки на пересечении двух дорог в Крыму выбрали подрядную организацию - победителем электронных торгов стала компания ООО «КрымСтройМост».
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