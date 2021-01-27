Возможность подключения Архангельской области к Единой цифровой платформе экспертизы обсудили сегодня в рамках двусторонней рабочей встречи глава региона Александр Цыбульский и начальник Главгосэкспертизы Игорь Манылов.

Единая цифровая платформа экспертизы, доступ к которой осуществляется через официальный портал platformaexpert.ru, запущена с 1 июня 2020 года. Единая цифровая платформа экспертизы разработана проектной группой Главгосэкспертизы России с применением современных информационных технологий на основе отечественного и открытого, свободно распространяемого, программного обеспечения. Главгосэкспертиза России также является правообладателем ЕЦПЭ, в соответствии с регистрацией патента Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Платформа создана на основе технологии облачных решений и позволяет автоматизировать все основные этапы и процедуры проведения экспертизы, в том числе представление на экспертизу и хранение документации, проверку комплектности поступившей документации, ведение договорных документов и контроль оплаты, подготовку замечаний и заключений, взаимодействие заявителя и экспертной организации в части подписания документов усиленной квалифицированной электронной подписью, ведение официальной переписки по проекту экспертизы, отработку замечаний к комплектности и представленным документам, передачу заключения и архива документации в ГИС ЕГРЗ. Новое решение позволяет значительно повысить качество и скорость работы экспертных организаций.

По словам Игоря Манылова, задача цифровизации отрасли строительства в текущем году вышла на первый план, и решить ее необходимо максимально быстро.

– Государственная экспертиза, выдача экспертных заключений по проектам и разрешений на строительство, на ввод в эксплуатацию, а также другие процедуры должны уйти в электронный формат и перестать быть барьерами, которые мешают строителям выполнять свои основные задачи, – считает Игорь Манылов. – Рассчитываем, что переход на новую цифровую платформу экспертизы получит поддержку в регионах, она также предусматривает возможность интеграции уже действующих систем. Важно, чтобы мы все работали в одной цифровой среде.

Он отметил также, что Архангельская область, несмотря на особенности ее географического положения и другие факторы, находится на первых позициях с точки зрения цифровой трансформации.

Александр Цыбульский, в свою очередь, подчеркнул, что поддерживает инициативу включения региона в этот проект.