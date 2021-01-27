В Новосибирской области в 2021 году планируют отремонтировать около 100 км федеральных трасс. Об этом на заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона рассказал начальник ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрий Тулеев, сообщает пресс-служба Росавтодора в среду, 27 января.

В этом году планируют обновить 24 км Северного обхода Новосибирска (трасса Р-254 «Иртыш») с 24-го км по 44-й км и 10 км дороги Р-256 «Чуйский тракт» с 28-го км по 38-й км. Кроме того, на участках трасс Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь» и Р-256 «Чуйский тракт» общей протяженностью 72 км уложат защитный слой. Устройство защитного покрытия выполнят из щебеночно-мастичного асфальтобетона на битумном вяжущем: это позволит устранить деформации покрытия на начальном этапе, а значит продлить межремонтные сроки.

Также в ближайшее время планируют приступить к строительству надземного пешеходного перехода на 31-м км «Чуйского тракта» и установке стационарного освещения общей протяженностью 12 км на дорогах Р-255 «Сибирь» и Р-256 «Чуйский тракт».

По словам Дмитрия Тулеева, один из приоритетных проектов - реконструкция отрезка трассы Р-254 «Иртыш» с 1422-го км по 1442-й км. В данный момент завершается разработка проектной документации, к строительно-монтажным работам планируют приступить в 2022 году. Еще один важный объект - строительство Восточного обхода Новосибирска, которое на сегодняшний день выполнено на 45 %.

Помимо этого, в текущем году специалисты приступят к разработке проектной документации на проведение капитального ремонта на участке «Чуйского тракта» с 62-го км по 72-й км с расширением до четырех полос движения.