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Переход на целевую модель рынка тепла повышает ответственность компаний перед потребителями

Переход на целевую модель рынка тепла повышает ответственность компаний перед потребителями

27 января 2021, 17:35
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНЭНЕРГО, КОММЕНТАРИИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Министерство энергетики России

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Минэнерго, КОММЕНТАРИИ

Целевая модель рынка тепла позволяет улучшить качество теплоснабжения в населённых пунктах и повысить ответственность компаний перед потребителями, сообщил заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Георгий Попов на онлайн-конференции «Интерфакса» «Альткотельная. Как это работает».

При переходе на целевую модель рынка тепла работающие в населённых пунктах  единые теплоснабжающие организации (ЕТО) становятся центром ответственности в теплоснабжении перед потребителями и органами местного самоуправления.

«Компания, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, в новой модели рынка тепловой энергии отвечает перед потребителем за качество услуг. Перед государством она отвечает за развитие. Инвестор обязан вложить деньги в конкретные мероприятия, которые позволят увеличить надёжность и качество теплоснабжения», – сказал Георгий Попов.

В частности, вводится муниципальный контроль за выполнением ЕТО инвестиционных мероприятий, установленных схемой теплоснабжения населённого пункта, с возможностью привлечения ЕТО к административной ответственности в случае невыполнения соответствующих предписаний. При этом потребители получают инструменты санкций в отношении теплоснабжающих компаний при невыполнении ими своих обязательств в полном объёме.

«Если ЕТО не будет соответствовать перед потребителем тем параметрам качества, которые мы заложили в законе, в других нормативно-правовых актах, а также предусмотренных в соглашении, которое подписывают органы местного самоуправления и единые теплоснабжающие организации, в новой модели рынка тепловой энергии предусмотрены штрафы», – пояснил Георгий Попов.

Справочно:
Внедрение целевой модели рынка тепла в России началось в 2018 году. Первым населённым пунктом, запустившим у себя новую модель, стал город Рубцовск в Алтайском крае. Два ключевых изменения в целевой модели рынка по сравнению с действующей – это повышение ответственности теплоснабжающих предприятий, в том числе за реализацию инвестпрограмм и качество теплоснабжения, а также новая модель тарифообразования по методу «альтернативной котельной». На текущий момент Правительством России приняты решения о переходе в ценовые зоны теплоснабжения 17 муниципальных образований.

Запись онлайн-конференции доступна по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=6qOfJTrOJkc

О целевой модели рынка тепла pdf 5.05 МБ Скачать

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Источник: Министерство энергетики России

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