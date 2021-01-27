В 2020 году энергетики «Россети Кубань» провели работы по обеспечению электроэнергией 73 медицинских учреждений, расположенных на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Суммарная мощность, выданная компанией объектам здравоохранения, составила 4,5 МВт

В течение года энергетики «Россети Кубань» обеспечили электричеством 13 фельдшерско-акушерских пунктов и 24 кабинета врачей общей практики. Возведение модульных медучреждений осуществляется в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», который направлен на развитие системы оказания первичной медпомощи населению. Благодаря надежному и бесперебойному энергоснабжению этих медицинских пунктов, получать первичную медпомощь по месту жительства смогут более 50 тысяч человек.

Кроме того, дополнительная мощность потребовалась некоторым медучреждениям в связи с перепрофилированием в госпитали для лечения больных с Covid-19. Дополнительные энергомощности в Краснодаре получили краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. В.К. Красовитова, краевая клиническая больница №2, а также Кущевская, Темрюкская, Ленинградская центральные районные больницы, городская поликлиника №2 г. Сочи, ряд объектов здравоохранения в других районах Краснодарского края и Республики Адыгея.

«Россети Кубань» – крупнейшая электросетевая компания на юге России, которая отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 220 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Общая протяженность линий электропередачи в зоне эксплуатационной ответственности компании достигает более 90 тысяч км. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тысяч кв. км с населением более шести млн человек.