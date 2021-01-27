 
Модернизация

"Россети Кубань" обеспечила электроэнергией более 70 объектов здравоохранения в 2020 году

Россети Кубань обеспечила электроэнергией более 70 объектов здравоохранения в 2020 году

27 января 2021, 16:11
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
243

В 2020 году энергетики «Россети Кубань» провели работы по обеспечению электроэнергией 73 медицинских учреждений, расположенных на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Суммарная мощность, выданная компанией объектам здравоохранения, составила 4,5 МВт

В течение года энергетики «Россети Кубань» обеспечили электричеством 13 фельдшерско-акушерских пунктов и 24 кабинета врачей общей практики. Возведение модульных медучреждений осуществляется в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», который направлен на развитие системы оказания первичной медпомощи населению. Благодаря надежному и бесперебойному энергоснабжению этих медицинских пунктов, получать первичную медпомощь по месту жительства смогут более 50 тысяч человек.

Кроме того, дополнительная мощность потребовалась некоторым медучреждениям в связи с перепрофилированием в госпитали для лечения больных с Covid-19. Дополнительные энергомощности в Краснодаре получили краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. В.К. Красовитова, краевая клиническая больница №2, а также Кущевская, Темрюкская, Ленинградская центральные районные больницы, городская поликлиника №2 г. Сочи, ряд объектов здравоохранения в других районах Краснодарского края и Республики Адыгея.

«Россети Кубань» – крупнейшая электросетевая компания на юге России, которая отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 220 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Общая протяженность линий электропередачи в зоне эксплуатационной ответственности компании достигает более 90 тысяч км. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тысяч кв. км с населением более шести млн человек.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Кубань

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Журнал “POWER” назвал загрузку MOX-топлива на Белоярской АЭС одним из главных событий 2020 года в ми... 27.01.2021
Журнал “POWER” назвал загрузку MOX-топлива на Белоярской АЭС одним из главных событий 2020 года в ми...
27.01.2021
"Россети Северный Кавказ" на 3 % увеличат финансирование ремонтной программы в Северной Осетии
Компания 27.01.2021
Компания "Россети Сибирь" внедряет систему управления знаниями
Смоленскэнерго в 2020 году осуществило технологическое присоединение 30 фельдшерско-акушерских пункт... 27.01.2021
Смоленскэнерго в 2020 году осуществило технологическое присоединение 30 фельдшерско-акушерских пункт...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир Live
+