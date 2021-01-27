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"Россети Северный Кавказ" на 3 % увеличат финансирование ремонтной программы в Северной Осетии

Россети Северный Кавказ, Севкавказэнерго

Россети Северный Кавказ, Севкавказэнерго

В «Россети Северный Кавказ» утверждена ремонтная программа филиала «Севкавказэнерго» на 2021 год. 

В рамках ее реализации компания выполнит большой объем мероприятий, направленных на обеспечение надежности электроснабжения потребителей. На эти цели энергетики запланировали порядка 204 млн рублей. Это почти на 3 % больше прошлогодних вложений.

В этом году энергетики особое внимание уделят повышению надежности работы крупных питающих  центров, от функционирования которых зависит качество электроснабжения потребителей всей республики. На подстанциях 35-110 кВ во всех районах Северной Осетии будет отремонтировано 165 силовых трансформаторов различного класса напряжения, а также более 1 100 единиц силового коммутационного оборудования (выключателей, разъединителей, короткозамыкателей и др.).

В рамках ремонтной кампании работы пройдут и на линиях электропередачи (ЛЭП). В целом энергетики отремонтируют 143 километра ЛЭП, осуществят замену 675 опор и более 2 500 изоляторов. Большое внимание будет уделяться и расчистке воздушных трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. В течение года специалисты расчистят почти 30 га территорий.

Для обеспечения надежной и устойчивой работы электросетевого комплекса, а также координации действий по предупреждению возможных нештатных ситуаций, пройдут обязательные мероприятия по подготовке и прохождению сезона поводков и пожароопасного периода.

«Все мероприятия ремонтной программы 2021 года направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей, а также на снижение количества отключений, связанных с погодными условиями. Подготовка электросетевого хозяйства республики к зимним холодам, надежное электроснабжение жителей городов, сел, высокогорных поселений, предприятий и социальных объектов в период пиковых нагрузок – важная и самая главная наша задача, которую мы решаем ежегодно», – отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» Александр Таболов.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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