Реализация проекта по строительству платной автотрассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань включает девять этапов, сообщили корреспонденту GiperNN в пресс-центре ГК «Автодор». Государственная компания рассчитывает получить положительное заключение госэкспертизы на все этапы — от нулевого до восьмого — к августу 2021 года. В настоящее время на каждом из участков трассы, включая Нижегородскую область, ведутся работы по подготовке территории.

Наш регион вместе с Чувашской Республикой включен в шестой этап строительства скоростной магистрали с 454 по 586 км: от пересечения с дорогой регионального значения 22К-0162 Работки — Порецкое до пересечения с дорогой федерального значения A-151 Цивильск — Ульяновск. По данным «Автодора», участок протяженностью 132 км будет включать четыре полосы движения (по две в каждую сторону), 54 моста и путепровода, а также одну транспортную развязку. Расчетная скорость движения на данном отрезке магистрали составит 120 км/ч.

Кстати, работать на шестом этапе будут три строительных управления, входящих в производственную компанию ХМДС: СУ-909, СУ-926 и СУ-967. Специалисты выполнили геологические и геодезические изыскания, закрепили прохождение трассы по лесным участкам и начали передислокацию техники и монтаж вахтовых поселков. Получив разрешение на рубку леса, дорожники смогут начать расчистку территории, строительство временных подъездных дорог и формирование земляного полотна.

Предполагается, что уже в 2024 году по трассе М-12 можно будет проехать от Москвы через Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашскую республику до Казани за шесть часов — в два раза быстрее, чем сегодня. Реализация проекта позволит перенаправить транзитный трафик, разгрузив дорожную сеть в регионах. Также строительство скоростной автодороги поможет привлечь турпотоки и инвестиции.

Фото: ГК «Автодор»