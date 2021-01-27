В Екатеринбурге построят дом с круглыми окнами

В Екатеринбурге построят жилой комплекс комфорт-класса Repin Towers, в котором запроектированы квартиры с круглыми окнами и отапливаемыми лоджиями. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера объекта – компании «Атомстройкомплекс», уточнив, что проект будет реализован совместно с компанией «СКМ Девелопмент».

Жилой комплекс построят на пересечении улиц Репина и Металлургов. В новостройке представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. На каждом этаже запроектированы кладовые помещения.

В пресс-службе добавили, что объект возводится с привлечением проектного финансирования Банка ДОМ.РФ.

Ранее «СГ» сообщала, что в Екатеринбурге на месте промзоны на улице Бабушкина появится жилой квартал с офисами и торговыми помещениями.