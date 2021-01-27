Алексей Степин Вадим Скрипник

Алексей Степин занял пост Директора макрорегиона Центр АО «Компания ТрансТелеКом». В этой должности он будет осуществлять общий контроль и координацию развития во всех сегментах деятельности ТТК на территории г. Москвы, Московской, Смоленской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской, Брянской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Белгородской и Тамбовской областей.

Среди основных задач, стоящих перед Директором макрорегиона, – продвижение услуг и развитие новых комплексных сервисов для клиентов государственного, корпоративного и розничного сегментов бизнеса, укрепление рыночных позиций ТТК на территории макрорегиона Центр.

Алексей Витальевич Степин родился в 1979 году. В 2002 году окончил Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского. С 2004 по 2013 год работал в ОАО «Вымпелком», где в 2009 году был назначен Директором Рязанского филиала. В период с 2013 по 2015 год возглавлял различные направления бизнеса в ПАО «Ростелеком» в городах Рязань, Брянск, Орел. С 2015 года трудился в ТELE2, где в 2017 году был назначен Директором объединенного филиала TELE2 Россия в Пензе и Республике Мордовия.

«Макрорегион Центр является перспективным подразделением ТТК, где мы видим обширные возможности для развития ключевых направлений деятельности Компании. Перед Алексеем стоят масштабные цели по укреплению позиций во всех сегментах рынка, запуску инновационных услуг и цифровых сервисов в городах Макрорегиона. Уверен, что профессионализм и лидерские качества Алексея помогут решить эти важные стратегические задачи», - прокомментировал Генеральный директор АО «Компания ТрансТелеКом» Роман Кравцов.

Вадим Скрипник занял должность Директора макрорегиона Север АО «Компания ТрансТелеКом». На этом посту он будет осуществлять общий контроль и координацию развития во всех сегментах деятельности ТТК на территории Санкт-Петербурга, Ярославской, Костромской, Ивановской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Псковской, Новгородской, Тверской, Калининградской областей, республик Коми, Карелия, Ямало-Ненецкого автономного округа. Среди основных задач, стоящих перед Директором макрорегиона, – продвижение услуг и развитие новых комплексных сервисов для клиентов государственного, корпоративного и розничного сегментов, укрепление рыночных позиций в межоператорском бизнесе, а также содействие цифровизации транспортной отрасли и, прежде всего, внедрение современных цифровых сервисов в деятельность компании-акционера ОАО «РЖД» в городах присутствия макрорегиона Север.

Вадим Владимирович Скрипник родился в 1974 году. Окончил Кемеровский государственный университет по специальности “Финансовый менеджмент” и МИРБИС, MBA по специальности “Стратегии и технологии телекоммуникационной компании”. До прихода в ТТК с 2014 года возглавлял филиал TELE2 Россия в Волгограде в качестве Директора, а ранее на протяжении пяти лет работал Региональным управляющим директором TELE2 в Томске, Красноярске. В период с 2005 по 2009 год занимал руководящие посты в технических и коммерческих подразделениях в компаниях ЗАО «Скайлинк» и ОАО «Московская сотовая связь». В апреле 2020 года Вадим Скрипник возглавил Макрорегион Север в должности Советника Генерального директора.