Авторитетный американский журнал «POWER» — одно из ведущих и старейших специализированных изданий в области энергетики назвал загрузку первой партии серийного уран-плутониевого МОКС-топлива в ректор на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион «Росатома») в числе 12-ти главных событий 2020 года. Соответствующий список опубликован на сайте издания.

В ходе капитального ремонта энергоблока, который завершился в январе 2020 года, в реактор БН-800 была загружена партия свежего ядерного топлива из 18-ти тепловыделяющих сборок (ТВС) с МОКС-топливом*, изготовленных на Горно-химическом комбинате (ФГУП «ГХК»; г. Железногорск Красноярского края).

Позже в 2020 году была изготовлена первая полная перегрузка МОКС-топлива для БН-800 в количестве 169 МОКС-ТВС, поставку которого на Белоярскую АЭС выполнило АО «ТВЭЛ».

Ожидается, что в I квартале 2021 года, после завершения планово-предупредительного ремонта в реактор БН-800 будет впервые загружено только свежее МОКС-топливо. Полное завершение перехода к зоне с полной загрузкой МОКС-топливом запланировано на 2022 год.

«Сегодня перед энергоблоком №4 Белоярской АЭС стоит две задачи: не только производить электроэнергию, но и отрабатывать элементы перспективной технологии, имеющей важное значение для будущего всей атомной энергетики — замыканию ядерного топливного цикла», — отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Стратегическая линия Росатома по созданию двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах, а также замыканию ядерного топливного цикла поможет решить ряд важнейших задач. Во-первых, многократно увеличить сырьевую базу атомной энергетики. Во-вторых, использовать повторно (после переработки) отработавшее ядерное топливо вместо его хранения. В-третьих, вовлечь в ядерный топливный цикл и утилизировать накопленные на складах запасы обедненного гексафторида урана (ОГФУ). Развитие технологий рециклинга в атомной отрасли полностью соответствует одной из целей Устойчивого развития ООН – «Ответственное потребление и производство».

В 2016 году журнал POWER присудил энергоблоку БН-800 Белоярской АЭС награду «Power Awards» в номинации «Лучшие станции» (Top Plants).

Для справки:

* МОКС-топливо (от англ. Mixed-Oxide fuel) изготавливается с использованием обедненного урана и плутония. В отличие от традиционного для атомной энергетики обогащенного урана, сырьём для производства таблеток МОКС-топлива выступают оксид плутония, наработанного в энергетических реакторах, и оксид обедненного урана (получается путем обесфторивания гексафторида обедненного урана – ОГФУ, так называемых вторичных «хвостов» обогатительного производства).