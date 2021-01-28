 
Модернизация

Энергетики подвели итоги работы компании "Россети Северный Кавказ" в Дагестане за 2020 год

Количество технологических нарушений в зоне деятельности филиала «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго»  в 2020 году снизилось на 23% по сравнению с 2017 годом.

Среднее время восстановления электроснабжения снизилось на 19% по сравнению с 2017 годом.

Предварительный факт финансирования инвестиционной программы 2020 года в регионе составляет 3,3 млрд рублей. Ввод энергообъектов: 405 МВА трансформаторной мощности и 203 км ЛЭП. 

Осуществлено техприсоединение 3 446 потребителей на общую мощность 55 МВт. В том числе обеспечена мощность для 2 модульных госпиталей Минобороны России. 

Среди наиболее значимых событий в сетевом комплексе региона:

  • Осенью 2020 года в регионе стартовала Программа снижения потерь. В рамках первого этапа ведётся установка «умных» счётчиков в 8 районах республики. На данный момент установлено более 6 000 интеллектуальных приборов учёта. К 2024 году в Республике Дагестан в зоне ответственности дагестанского филиала будет установлено 277 000 «умных» счётчиков. 
  • В рамках Программы планируется осуществить модернизацию воздушных линий электропередачи протяжённостью 5 100 км, а также установку и реконструкцию 716 трансформаторных подстанций общей мощностью 117,75 МВА.


В 2020 году продолжилась реализация программы повышения надёжности: отремонтировано почти 1 500 электросетевых объектов. Работы осуществлялись в рамках масштабной ремонтной кампании «Россети Северный Кавказ», а также второго этапа Всероссийских учений энергетиков. В 2019-2020 гг. произведён ремонт около 5 000 км ЛЭП разных классов напряжения, 99 подстанций 35 кВ и 110 кВ. 

«Россети» ведут последовательное обновление автопарка региона. В 2020 году дагестанским энергетикам передано 219 единиц авто- и спецтехники. Новая техника повысит оперативность ремонтных и аварийно-восстановительных работ на энергообъектах республики.

В целях повышения уровня профессионального мастерства персонала компании «Россети» реализовали возможность обмена опытом на ключевых цифровых энергообъектах холдинга. В июле 2020 года начальники районов электрических сетей Дагестана ознакомились с работой столичных цифровых объектов и посетили учебный полигон «Россети Московский регион».

Ведётся последовательная консолидация сетевых активов. За 2018 – 2020 гг. выявлено 1 872 бесхозяйных объекта, из которых 755 объектов уже перешли в собственность Дагестанского филиала «Россети Северный Кавказ». Электросетевое хозяйство компании увеличилось на 36,7 МВА трансформаторной мощности и 492,4 км ЛЭП.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Северный Кавказ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Ленинградские энергетики проведут техническое обслуживание 1,6 тысяч км ЛЭП 28.01.2021
Ленинградские энергетики проведут техническое обслуживание 1,6 тысяч км ЛЭП
Энергетики 28.01.2021
Энергетики "Пермэнерго" держат на особом контроле ситуацию по обеспечению бесперебойного электроснаб...
28.01.2021
"Россети Кубань" присоединила к электросетям 4,5 тысячи новых потребителей в краснодарском энергорай...
Костромаэнерго завершило монтаж опор освещения на подходах и съездах в районе моста через реку Костр... 28.01.2021
Костромаэнерго завершило монтаж опор освещения на подходах и съездах в районе моста через реку Костр...

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир Live
+