Expert.Аналитика. Заключительная часть 3
28 января 2021, 17:36
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ДАГЕСТАН, ДАГЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Количество технологических нарушений в зоне деятельности филиала «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго» в 2020 году снизилось на 23% по сравнению с 2017 годом.
Среднее время восстановления электроснабжения снизилось на 19% по сравнению с 2017 годом.
Предварительный факт финансирования инвестиционной программы 2020 года в регионе составляет 3,3 млрд рублей. Ввод энергообъектов: 405 МВА трансформаторной мощности и 203 км ЛЭП.
Осуществлено техприсоединение 3 446 потребителей на общую мощность 55 МВт. В том числе обеспечена мощность для 2 модульных госпиталей Минобороны России.
Среди наиболее значимых событий в сетевом комплексе региона:
В 2020 году продолжилась реализация программы повышения надёжности: отремонтировано почти 1 500 электросетевых объектов. Работы осуществлялись в рамках масштабной ремонтной кампании «Россети Северный Кавказ», а также второго этапа Всероссийских учений энергетиков. В 2019-2020 гг. произведён ремонт около 5 000 км ЛЭП разных классов напряжения, 99 подстанций 35 кВ и 110 кВ.
«Россети» ведут последовательное обновление автопарка региона. В 2020 году дагестанским энергетикам передано 219 единиц авто- и спецтехники. Новая техника повысит оперативность ремонтных и аварийно-восстановительных работ на энергообъектах республики.
В целях повышения уровня профессионального мастерства персонала компании «Россети» реализовали возможность обмена опытом на ключевых цифровых энергообъектах холдинга. В июле 2020 года начальники районов электрических сетей Дагестана ознакомились с работой столичных цифровых объектов и посетили учебный полигон «Россети Московский регион».
Ведётся последовательная консолидация сетевых активов. За 2018 – 2020 гг. выявлено 1 872 бесхозяйных объекта, из которых 755 объектов уже перешли в собственность Дагестанского филиала «Россети Северный Кавказ». Электросетевое хозяйство компании увеличилось на 36,7 МВА трансформаторной мощности и 492,4 км ЛЭП.
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