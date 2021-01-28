Количество технологических нарушений в зоне деятельности филиала «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго» в 2020 году снизилось на 23% по сравнению с 2017 годом.

Среднее время восстановления электроснабжения снизилось на 19% по сравнению с 2017 годом.



Предварительный факт финансирования инвестиционной программы 2020 года в регионе составляет 3,3 млрд рублей. Ввод энергообъектов: 405 МВА трансформаторной мощности и 203 км ЛЭП.



Осуществлено техприсоединение 3 446 потребителей на общую мощность 55 МВт. В том числе обеспечена мощность для 2 модульных госпиталей Минобороны России.



Среди наиболее значимых событий в сетевом комплексе региона:

Осенью 2020 года в регионе стартовала Программа снижения потерь. В рамках первого этапа ведётся установка «умных» счётчиков в 8 районах республики. На данный момент установлено более 6 000 интеллектуальных приборов учёта. К 2024 году в Республике Дагестан в зоне ответственности дагестанского филиала будет установлено 277 000 «умных» счётчиков.

В рамках Программы планируется осуществить модернизацию воздушных линий электропередачи протяжённостью 5 100 км, а также установку и реконструкцию 716 трансформаторных подстанций общей мощностью 117,75 МВА.



В 2020 году продолжилась реализация программы повышения надёжности: отремонтировано почти 1 500 электросетевых объектов. Работы осуществлялись в рамках масштабной ремонтной кампании «Россети Северный Кавказ», а также второго этапа Всероссийских учений энергетиков. В 2019-2020 гг. произведён ремонт около 5 000 км ЛЭП разных классов напряжения, 99 подстанций 35 кВ и 110 кВ.



«Россети» ведут последовательное обновление автопарка региона. В 2020 году дагестанским энергетикам передано 219 единиц авто- и спецтехники. Новая техника повысит оперативность ремонтных и аварийно-восстановительных работ на энергообъектах республики.



В целях повышения уровня профессионального мастерства персонала компании «Россети» реализовали возможность обмена опытом на ключевых цифровых энергообъектах холдинга. В июле 2020 года начальники районов электрических сетей Дагестана ознакомились с работой столичных цифровых объектов и посетили учебный полигон «Россети Московский регион».



Ведётся последовательная консолидация сетевых активов. За 2018 – 2020 гг. выявлено 1 872 бесхозяйных объекта, из которых 755 объектов уже перешли в собственность Дагестанского филиала «Россети Северный Кавказ». Электросетевое хозяйство компании увеличилось на 36,7 МВА трансформаторной мощности и 492,4 км ЛЭП.