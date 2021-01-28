18 февраля 2021 года по адресу: Москва, Тверская 22, отель InterContinental открывается третья ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (Инвестэнерго-2021).

В мероприятии принимают участие службы материально-технического обеспечения и капитального строительства генерирующих, сетевых и сбытовых компаний. В неформальной обстановке коллеги обмениваются мнениями о поставщиках, обсуждают практические вопросы модернизации основных фондов, закупочные процедуры.

К участию приглашены: Россети, РусГидро, Интер РАО, Газпром энергохолдинг, Квадра, ЕвроСибЭнерго, Т Плюс, Концерн Росэнергоатом, БГК, ДГК, Башкирская сетевая компания, СУЭНКО, МОЭСК, МРСК, ОГК-2, ТГК-1, ТГК-11, Татэнерго, Фортум, ФСК ЕЭС, Энел Россия, Юнипро, представители ГЭС, ТЭС, ГРЭС, АЭС и многие другие.

При поддержке: ТПП РФ, ТЭК-Рейтинг Генеральный партнер: Газпромбанк

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Основные темы дискуссии:

Обзор инвестиционных проектов в рамках реализации программы модернизации КОММод на 2026 год

Обзор проектов строительства и модернизации объектов электроэнергетики

Модернизация ТЭС в КОММОДе: стратегии участия и ценовые прогнозы

Система снабжения и закупок в электроэнергетике: текущие состояние и перспективы

Специфика закупок по направлениям

Оценка эффективности поставщиков

Конкурентные малые закупки

Электроэнергетика Дальнего Востока: инвестиционные возможности

Инновационные разработки, импортозамещение. Внедрение и практика применения

Цифровая трансформация в электроэнергетике

Цифровые двойники

Smart Grids – развитие технологий умных сетей

Перспективы развития российской системы обращения зелёных сертификатов

Возобновляемая энергетика в России – текущее состояние и перспективы

Водородная энергетика: мифы и реальность

и многое другое.

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На конференции подводятся итоги ежегодного опроса энергетических компаний и награждаются лучшие производители в номинациях: паровые турбины, газовые турбины, гидротурбины, турбогенераторы, гидрогенераторы, котельное оборудование, трансформаторы, высоковольтное оборудование, трубопроводная арматура, насосно-компрессорное оборудование, КИП и автоматика, релейная защита и автоматика, кабельно-проводниковая продукция, опоры ЛЭП.

В рамках конференции состоится презентация ежегодной настенной карты «Инвестиционные проекты в электроэнергетике», которую каждый участник получает в подарок.

На карте 2021 года размещены:

Схема и программа развития Единой энергетической системы России до 2026 года

Объемы и структура вводов генерирующих объектов ОЭС и ЕЭС России до 2026 года

Развитие магистральных и распределительных сетей до 2026 года

Оценка прогнозных объемов капитальных вложений в сооружение генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства до 2026 года

Информация о поставщиках и подрядчиках для электроэнергетики

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