Компания “Инженерные решения” готовится к выставке Cabex

Компания “Инженерные решения” готовится к участию в самой крупной в России международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex 2021, которая пройдет в Москве в ЦВК “Экспоцентр” с 16 по 18 марта. Стенд компании будет располагаться в павильоне №8 (зал №2).



ООО “Инженерные решения” занимается проектированием и изготовлением кабельного оборудования, а также производством кабеля. С момента создания компания прошла длинный путь в освоении современных материалов, технологий переработки и видов изделий рынка кабельно-проводниковой продукции и оборудования, и готова представить свои наработки на выставке Сabex.



“Инженерные решения” ждут вас на своем стенде, где вы сможете лично пообщаться с представителями предприятия и обсудить вопросы сотрудничества.