С начала 2021 года специалисты Ленинградского филиала компании «Россети Кубань» уже провели техобслуживание порядка 22 км из более 1,6 тыс. км запланированных к осмотрам воздушных линий электропередачи в пяти районах края, входящих в зону ответственности филиала - Ленинградском, Кущевском, Староминском, Щербиновском и Ейском. Мероприятия проводятся в рамках подготовки к осенне-зимнему максимуму нагрузок.

Во время осмотров воздушных линий 35 -110 кВ энергетики диагностировали состояние железобетонных, металлических опор и фундаментов под ними. Проверили противопожарное состояние воздушных линий, наличие предупреждающих плакатов на опорах и ширину лесных просек.

В результате обходов выявляются подлежащие замене изоляторы, железобетонные опоры и провода.

Специалистам Ленинградских электрических сетей до конца года предстоит заменить 32 дефектных опор, более 3,3 тыс изоляторов, порядка 15 км провода, а также расчистят трассы в охранных зонах воздушных линий электропередачи на площади 59 га.

По словам директора Ленинградского филиала Романа Шеблакова, «подготовке к прохождению осенне – зимнего максимума в филиале уделяется особое внимание, все ремонтные мероприятия выполняются строго по графику, материалами обеспечены в полном объеме».

Общая протяженность линий электропередач по Ленинградским электрическим сетям составляет 1, 8 тыс км.

Ленинградские электрические сети — один из крупнейших филиалов ПАО «Россети Кубань» на севере Краснодарского края, в зону ответственности которого входит 5 энергорайонов — Ленинградский, Кущевский, Староминский, Щербиновский и Ейский районы. Отпуск электроэнергии в сеть в 2020 году составил более 990,428 млн кВт*ч. Численность персонала — 679 человек.