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Николай Шульгинов и Олег Белозёров обсудили энергоснабжение Восточного полигона РЖД

Николай Шульгинов и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров в ходе рабочей встречи обсудили энергообеспечение второго этапа развития Восточного полигона железных дорог РЖД, реализация которого предусмотрена Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

«В настоящее время разработаны все основные технические решения по внешнему электроснабжению тяговых подстанций, начаты предпроектные работы по соответствующим объектам. Реализация основных мероприятий по развитию магистральной сети (220 кВ и 500 кВ) потребует строительства порядка 2144 км линий электропередачи и 1670 МВА трансформаторных мощностей», – сообщил Николай Шульгинов.

«С учётом задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации в части развития железных дорог Восточного полигона, для увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба под перспективные объёмы перевозок потребуется практически удвоить потребление электрической мощности железной дорогой. Необходимо выработать согласованный подход к развитию электросетевого хозяйства в Сибири и на Дальнем Востоке, для того чтобы обеспечить надёжное энергоснабжение железной дороги и не допустить возможности невывоза груза», – сказал Олег Белозёров.

Также для энергоснабжения второго этапа Восточного полигона предусмотрено наращивание генерирующих мощностей. Планируется модернизация Приморской ГРЭС, расширение Партизанской ГРЭС с увеличением установленной мощности на 280 МВт, строительство двух энергоблоков мощностью 215 МВт каждый на Нерюнгринской ГРЭС и новой электростанции в Бодайбинском районе Иркутской области. Конкретные параметры проекта будут определены в ходе конкурса.

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Источник: Министерство энергетики России

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