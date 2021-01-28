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В Чечне в 2021 году планируют начать возведение ГЭС мощностью 10 МВт

В Чечне в 2021 году планируют начать возведение ГЭС мощностью 10 МВт

28 января 2021, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: СКФО, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Строительство гидроэлектростанции (ГЭС) "Башенная" мощностью 10 мВт планируют начать в Чеченской Республике в 2021 году на реке Аргун. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель министра промышленности и энергетики региона Магомед Закиров.

"Проект строительства гидроэлектростанции "Башенная" мощностью 10 мВт реализуют в Итум-Калинском районе. Летом текущего года планируется заложить капсулу под строительство. Реализация этого проекта - важный шаг в вопросе повышения качества энергообеспечения республики и создания дополнительных рабочих мест", - отметил собеседник агентства, добавив, что реализует проект "Русгидро".

По его словам, в будущем власти региона планируют реализовать проект каскада ГЭС на горной реке Аргун.

"Само расположение реки Аргун, течение, скорость и объем делают ее наиболее перспективным вариантом для строительства ГЭС. Развитие возобновляемой энергетики во всем мире воспринимают как долгосрочную тенденцию, поэтому глава Чеченской Республики [Рамзан Кадыров] лично поддерживает развитие этого направления в регионе", - отметил собеседник ТАСС.

Первую и пока единственную ГЭС мощностью 1,2 мВт построили в Чечне в 2015 году на реке Аргун вблизи селения Кокадой. В 2019 году "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) запустил в Грозном теплоэлектростанцию, мощность которой достигает 360 МВт.

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Источник: ТАСС

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