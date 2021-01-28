На Машиностроительном заводе (ПАО «МСЗ»; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Электросталь) запущен в опытно-промышленную эксплуатацию участок получения порошка диоксида урана методом восстановительного пирогидролиза гексафторида урана (ВПГУ). Все газоплазменные установки, ранее использовавшиеся для производства диоксида урана, в настоящее время остановлены и будут частично демонтированы, частично законсервированы.

Масштабный проект по замене устаревших установок современным оборудованием, работающим по технологии восстановительного пирогидролиза, направлен на повышение экономической эффективности и экологической безопасности производства, а также унификацию типа порошка диоксида урана для изготовления топливных таблеток.

«Установка позволит увеличить производительность труда и снизить вредные производственные факторы, в частности, полностью прекратить образование отходов ионообменной смолы и снизить количество жидких отходов в десять раз», – отметил генеральный директор ПАО «МСЗ» Игорь Дарьин.

Новая установка занимает в три раза меньше площади и требует меньшие затраты на обслуживание. Прогнозируемый экономический эффект от внедрения одной установки ВПГУ составит 69,4 млн рублей.

«Завершение перехода ПАО «МСЗ» на производство диоксида урана методом ВПГУ позволит унифицировать технологию этого процесса в Топливном дивизионе Росатома. Это важный проект в рамках технологического перевооружения наших производств, его реализация соответствует и нашим стратегическим задачам, и Целям устойчивого развития», – отметил старший вице-президент по производству АО «ТВЭЛ» Михаил Зарубин.

Разработкой конструкторской документации, программного обеспечения, проведением комплексной пуско-наладки установки ВПГУ занимались специалисты ряда подразделений ПАО «МСЗ».

Для справки:

Диоксид урана – материал, из которого производятся топливные таблетки для тепловыделяюших элементов (твэлов). В свою очередь, из твэлов собираются топливные кассеты (тепловыделяющие сборки) для ядерных реакторов. Диоксид урана производится на фабрикационных заводах ядерного топливного цикла из обогащенного гексафторида урана (ГФУ).

Машиностроительный завод (ПАО «МСЗ»; г. Электросталь) – один из крупнейших в мире производителей топлива для атомных электростанций. Завод производит ТВС для реакторов ВВЭР-440, ВВЭР-1000, РБМК-1000, БН-600,800, ВК-50, ЭГП-6, порошки и топливные таблетки для поставок иностранным заказчикам. Также выпускает ядерное топливо для исследовательских реакторов. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».www.elemash.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. ТВЭЛ является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реактора в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru