 
Модернизация

18 работников АО "Мособлэнерго" получили дипломы МГТУ им. Н.Э. Баумана

18 работников АО Мособлэнерго получили дипломы МГТУ им. Н.Э. Баумана

29 января 2021, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ОБРАЗОВАНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
105

В единственном в Подмосковье отраслевом «Энергетическом институте повышения квалификации» состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам курса «Менеджмент. Контроллинг организации», разработанном МГТУ им. Н.Э. Баумана. Документ об окончании получили 18 работников АО «Мособлэнерго».

Дипломы вручил врио генерального директора АО «Мособлэнерго» Дмитрий Якубов: «В Подмосковье каждый год вводятся сотни объектов – запускаются новые предприятия и строятся жилые дома. Чтобы их обеспечить надежным электроснабжением, требуются дополнительные мощности. Поэтому можно сказать наверняка, что электроэнергетика сегодня – это динамично развивающая отрасль и здесь нужны новые знания, новые подходы к управлению. Знания вы получили, о чем свидетельствуют эти дипломы. Желаю вам дальнейшей реализации на производстве».

Обучение работников филиалов АО «Мособлэнерго» по программе профессиональной переподготовки проходило на базе «Энергетического института повышения квалификации» АО «Мособлэнерго». Защита выпускных квалификационных работ впервые была организована на платформе ZOOM в связи с действующими в Подмосковье ограничительными мерами из-за COVID-19. Все работы учащихся имели прикладной характер и были подготовлены на основе методик и технологий, возможных к применению или уже применяемых в работе производственных отделений и филиалов АО «Мособлэнерго».

Выпускники курса «Менеджмент. Контроллинг организации» защитили квалификационные работы на «отлично». Одна из дипломных работ была опубликована в декабрьском выпуске №78 журнала «Контроллинг» - в издании представлены предложения по формированию новых подходов и внедрению современных инструментов в систему управления филиалов электросетевой компании на примере Щелковского филиала АО «Мособлэнерго».

На торжественной церемонии присутствовал доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Экономика и организация производства» МГТУ им. Баумана - Сергей Григорьевич Фалько, который является преподавателем курса «Менеджмент». Сергей Фалько поздравил коллег с прохождением программы профессиональной переподготовки. Также отметил, что кафедра на протяжении 20 лет обучает энергетиков и продвигает контроллинг, как обязательную составляющую менеджмента в компании.

В рамках торжественного мероприятия ректор «Энергетического института повышения квалификации» АО «Мособлэнерго» Сергей Кропачев провел гостям мероприятия экскурсию по учебному центру.
«Энергетический институт повышения квалификации» АО «Мособлэнерго» создан в 2018 году в форме учреждения дополнительного профессионального образования. Для реализации учебных программ Энергоинститут привлекает высококвалифицированных преподавателей МЭИ, МГТУ им. Баумана и других высших технических учебных заведений.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "Мособлэнерго"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Энергетики 29.01.2021
Энергетики "Россети Центр и Приволжье Ивэнерго" завершают восстановление электроснабжения большей ча...
Ростовская АЭС: ремонтная кампания-2021 стартует 31 января 29.01.2021
Ростовская АЭС: ремонтная кампания-2021 стартует 31 января
29.01.2021
"Россети Юг" установила на линии электропередачи более 3,5 тысяч птицезащитных устройств в 2020 году
Всем Кавказом - Дагестану: энергетики филиалов 29.01.2021
Всем Кавказом - Дагестану: энергетики филиалов "Россети Северный Кавказ" продолжают работы на энерго...

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир Live
+