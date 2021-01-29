В единственном в Подмосковье отраслевом «Энергетическом институте повышения квалификации» состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам курса «Менеджмент. Контроллинг организации», разработанном МГТУ им. Н.Э. Баумана. Документ об окончании получили 18 работников АО «Мособлэнерго».



Дипломы вручил врио генерального директора АО «Мособлэнерго» Дмитрий Якубов: «В Подмосковье каждый год вводятся сотни объектов – запускаются новые предприятия и строятся жилые дома. Чтобы их обеспечить надежным электроснабжением, требуются дополнительные мощности. Поэтому можно сказать наверняка, что электроэнергетика сегодня – это динамично развивающая отрасль и здесь нужны новые знания, новые подходы к управлению. Знания вы получили, о чем свидетельствуют эти дипломы. Желаю вам дальнейшей реализации на производстве».



Обучение работников филиалов АО «Мособлэнерго» по программе профессиональной переподготовки проходило на базе «Энергетического института повышения квалификации» АО «Мособлэнерго». Защита выпускных квалификационных работ впервые была организована на платформе ZOOM в связи с действующими в Подмосковье ограничительными мерами из-за COVID-19. Все работы учащихся имели прикладной характер и были подготовлены на основе методик и технологий, возможных к применению или уже применяемых в работе производственных отделений и филиалов АО «Мособлэнерго».



Выпускники курса «Менеджмент. Контроллинг организации» защитили квалификационные работы на «отлично». Одна из дипломных работ была опубликована в декабрьском выпуске №78 журнала «Контроллинг» - в издании представлены предложения по формированию новых подходов и внедрению современных инструментов в систему управления филиалов электросетевой компании на примере Щелковского филиала АО «Мособлэнерго».



На торжественной церемонии присутствовал доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Экономика и организация производства» МГТУ им. Баумана - Сергей Григорьевич Фалько, который является преподавателем курса «Менеджмент». Сергей Фалько поздравил коллег с прохождением программы профессиональной переподготовки. Также отметил, что кафедра на протяжении 20 лет обучает энергетиков и продвигает контроллинг, как обязательную составляющую менеджмента в компании.



В рамках торжественного мероприятия ректор «Энергетического института повышения квалификации» АО «Мособлэнерго» Сергей Кропачев провел гостям мероприятия экскурсию по учебному центру.

«Энергетический институт повышения квалификации» АО «Мособлэнерго» создан в 2018 году в форме учреждения дополнительного профессионального образования. Для реализации учебных программ Энергоинститут привлекает высококвалифицированных преподавателей МЭИ, МГТУ им. Баумана и других высших технических учебных заведений.