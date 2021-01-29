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Более 100 миллионов рублей направит "Россети Кубань" на ремонт энергообъектов в тихорецком энергорайоне

Более 100 миллионов рублей направит Россети Кубань на ремонт энергообъектов в тихорецком энергорайоне

29 января 2021, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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В 2021 году Тихорецкий филиал «Россети Кубань» планирует направить более 100 млн рублей на ремонт электросетевого оборудования в пяти районах Краснодарского края: Тихорецком, Новопокровском, Павловском, Белоглинском и Крыловском.

Специалисты Тихорецкого филиала «Россети Кубань» планируют выполнить капитальный и текущий ремонт оборудования на 49 высоковольтных подстанциях, отремонтируют 16 высоковольтных линии электропередачи, 239 трансформаторных подстанций и 433 линии распределительной сети общей протяженностью 865 км.

Для повышения надежности энергоснабжения бытовых потребителей запланирована замена 1755 ответвлений в частные домовладения. Для этого будет использовано более 40 км современного самонесущего изолированного провода (СИП). Такой провод обладает увеличенной пропускной способностью, высокой износостойкостью и обеспечивает надежность электроснабжения при неблагоприятных погодных условиях и ветровых нагрузках.

Для предупреждения технологических нарушений из-за падений веток и деревьев на провода запланирована расчистка порядка 100 га вдоль трасс линий электропередачи от кустарниковой и древесной растительности.

- Главной задачей наших специалистов является повышение качества и надежности подачи электроэнергии как для крупных предприятий и важных социальных объектов, так и для бытовых потребителей сельских населенных пунктов, − подчеркнул директор Тихорецкого филиала ПАО «Россети Кубань» Валерий Гондарь.

Территория обслуживания Тихорецких электрических сетей включает Новопокровский, Белоглинский, Тихорецкий, Павловский и Крыловский районы Краснодарского края. Суммарная площадь обслуживания филиала составляет 8500 кв. км. Общая численность населения тихорецкого энергорайона – 250 тысяч человек.

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Источник: Россети Кубань

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