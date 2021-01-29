По распоряжению губернатора Василия Голубева из резервного фонда области выделено более 6 млн рублей на разработку проектной документации по строительству объектов электрических сетей, в том числе сетей уличного освещения в Багаевском и Семикаракорском районах.

Из общей суммы свыше 3,4 млн рублей предназначено Багаевскому району – на подготовку ПСД для строительства новых сетей уличного освещения по улицам Комсомольской, Мичурина, Спартака в районном центре.

Более 2,7 млн рублей будет направлено Семикаракорскому району на разработку проектной документации для строительства и реконструкции воздушных линий электропередач, а также монтажа информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в Семикаракорске.

Подготовка проектов позволит построить и обновить электрические сети, в том числе уличного освещения, что увеличит надежность энергоснабжения и уровень освещенности в муниципальных образованиях, повысит безопасность дорожного движения.