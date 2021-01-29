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Энергетики "Россети Центр и Приволжье Ивэнерго" завершают восстановление электроснабжения большей части потребителей в Калязинском районе Тверской области

Россети Центр и Приволжье, Ивэнерго

Россети Центр и Приволжье, Ивэнерго

Ивановские энергетики «Россети Центр и Приволжье», направленные на помощь коллегам из Тверской области, провели аварийно-восстановительные работы в Калязинском РЭС тверского филиала «Россети Центр». В данный момент ситуация с электроснабжением в регионе стабилизировалась.

Сегодня в рабочей поездке в Калязинскм районе электрических сетей Тверьэнерго находится заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Ивэнерго» Владислав Острик. Он проконтролировал ход проведения работ по расчистке трасс от угрожающих деревьев и по аудиту сети. Также Владислав Острик провел рабочее совещание с начальником Калязинского РЭС Алексеем Микиным.

«Удар стихии привел к технологическим нарушениям на линиях электроснабжения в Тверской области. Наши специалисты пришли на помощь коллегам из Калязинского РЭС. Энергетики показали слаженную совместную работу, в результате которой удалось значительно сократить время восстановления электроснабжения потребителей и вернуть свет в дома жителей», - отметил Владислав Острик.

Напомним, для более эффективной работы и ускорения минимизации последствий непогоды энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» осуществили переброску сил и средств из наименее пострадавших регионов. Помощь в восстановлении электроснабжения оказали 11 оперативно-восстановительных бригад филиала Ивэнерго в составе 63 человек и 18 единиц техники.

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Источник: Россети Центр и Приволжье Ивэнерго

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