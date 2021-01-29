Проекты НИУ «МЭИ» стали победителями 14-ого Международного конкурса качества инноваций Quality Innovation Award 2020. Всего в соревновании участвовало 416 проектов в 8 номинациях.

Проект НИУ «МЭИ» «Кинетический накопитель энергии (КНЭ) с высокотемпературным сверхпроводниковым подвесом» занял первое место в номинации “Потенциальные инновации”. Такой тип накопителя энергии — это новый экологически чистый способ экономии энергии, позволяющий повысить эффективность хранения энергии до уровня современных аккумуляторных батарей. Применение таких КНЭ позволит повысить качество и надежность электрических сетей, в первую очередь удаленных и децентрализованных (в том числе с применением возобновляемых источников энергии), сократить расходы на эксплуатацию, повысить экологичность систем хранения энергии.

Кроме того, совместный проект НИУ «МЭИ» и компании BMPower «Легкие источники энергии для дронов и роботов на водород-воздушных топливных элементах с нулевым уровнем выбросов токсичных веществ» стал призером в номинации «Инновации в области циркулярной экономики и снижения выброса углерода». Суть разработки в том, что такие энергосистемы в 3-5 раз эффективнее литий-ионных аккумуляторов. Это, например, позволяет существенно увеличить дальность полета беспилотных летательных аппаратов, значительно снижая уровень вредных выбросов, шума и вибраций. Это расширяет потенциальную область их применения для энергоснабжения легкого воздушного и наземного транспорта, робототехнических устройств.

«Одна из задач НИУ «МЭИ» как ведущего энергетического вуза - разработка инновационных технологий, которые помогут решить мировые задачи по повышению энергоэффективности и снижению негативного влияния на экологию. Для нас важно, что проекты Университета, демонстрирующие результаты в этой области, признаны на мировом уровне”, - отмечает ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Премия Quality Innovation Award 2020 — международный конкурс качества инноваций, который был организован Финской ассоциацией качества и национальными организациями качества из Венгрии, Израиля, Индии, Испании, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, России, Сербии, Чехии, Швеции, Эстонии, Южной Африки.

Победители премии традиционно проходят строгую оценку проектов, основанную на их новизне, удобстве использования, обучении, ориентации на клиента и эффективности.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране. В университете (без учёта его 5 филиалов) по 25 направлениям подготовки проходят обучение почти 15000 студентов, около 600 аспирантов и докторантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1000 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

За последние годы в НИУ «МЭИ» при участии ведущих энергетических и промышленных компаний были созданы и модернизированы учебные помещения и лаборатории, оснащенные современным оборудованием для подготовки высококвалифицированных кадров для наукоемких отраслей и научно-исследовательской деятельности.