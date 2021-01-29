На рабочей встрече с участием заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука, представителей Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов и Фонда развития промышленности Челябинской области, регионального Минэкономразвития обсуждались перспективы взаимодействия научно-технического центра «Приводная техника» и портфельной компании РОСНАНО ООО «Литэко» («Лиотех», г. Новосибирск). В частности, стороны обсудили перспективы использования инвертеров челябинской компании в системах накопления энергии новосибирского предприятия.

«НТЦ „Приводная техника“ — одна из наиболее динамично развивающихся компаний, прекрасно зарекомендовавшая себя в своей нише. Уже не первый год власти региона активно сотрудничают с ней и по мерам господдержки, и по кооперации в разных сферах. Надеюсь, подобное сотрудничество сложится у них и с новосибирскими коллегами. Со своей стороны, областное правительство готово оказывать всяческое содействие, в частности, предложить все доступные меры поддержки: финансовые, административные, территориальные — это и ТОСЭРы, и особые налоговые режимы, и инвестиционные проекты, приоритетные для региона. Нужно лишь понять, какие из них будут самыми эффективными в данном случае», — считает вице-губернатор.

Накопители, повышающие качество и надежность электроэнергии, пользуются все большим спросом по всему миру. Он активно растет, в первую очередь, благодаря появлению и разработке все новых источников альтернативной энергии. По оценкам экспертов компании «Лиотех», до 2030-го года рынок только стационарных накопителей энергии вырастет в 10 раз и составит не меньше 100 млрд рублей. Побывав на производственных площадках НТЦ, осмотрев участок сборки преобразовательной техники и испытательную лабораторию и познакомившись с рядом опытных и серийных разработок компании, гости отметили два больших направления потенциального сотрудничества с «Приводной техникой».

В частности, директор по маркетингу НТЦ «Приводная техника» Евгений Чупин продемонстрировал разработанные инженерами компании преобразователи частоты серий МТ1000 и МТ2000. Они применяются для регулирования частоты вращения асинхронных, синхронных и синхронно-реактивных электродвигателей. В зависимости от конфигурации силовой части и установленного программного обеспечения, такие преобразователи могут применяться в промышленных системах накопления и хранения электроэнергии, а также в качестве инверторов для альтернативных источников энергии, динамических компенсаторов искажения напряжения, статических компенсаторов реактивной мощности и т.д. Универсальные и гибкие в использовании преобразователи могут быть сконфигурированы в соответствии с требованиями конкретных задач и условий работы промышленных установок, а модульная конструкция позволяет существенно повысить их надежность.

«Мобильные и автономные решения в сфере энергетики сегодня востребованы по всему миру. А в Челябинской области в одной группе компаний объединены такие уникальные компетенции, как разработчик и одновременно производитель инновационных продуктов и центр по их сертифицированию. Сотрудничество с таким партнером совершенно необходимо „Лиотеху“ как инжиниринговой компании. Мы наладили его еще в 2012 году и с тех пор активно развиваем. Крайне интересны нам и другие предприятия вашего региона, прежде всего, в качестве потребителей. И по промышленному, и по коммерческому сектору очень много запросов, которые мы планируем рассмотреть», — говорит генеральный директор ООО «Литэко» Константин Якушев.

Чтобы наладить прямую коммуникацию «Лиотех» с промышленными предприятиями Челябинской области, региональный Минпром планирует организовать специальный семинар по энергетике, который раскрыл бы возможности и выгоды использования накопителей энергии, рассказал об их безопасности и надежности. Большие перспективы имеет и сотрудничество НТЦ «Приводная техника» с компанией ООО «Литэко» по развитию железнодорожной и транспортной тематики, в том числе, по производству тягового электропривода для городского транспорта. На данный момент не много отечественных компаний обладают достаточными компетенциями в этой сфере. У новосибирских инженеров есть проработанный проект по созданию 130 гибридных локомотивов, который они также собираются реализовать с помощью наработок челябинского предприятия.

В Группу «РОСНАНО» входят Акционерное общество «РОСНАНО», Управляющая компания «РОСНАНО» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 126 предприятий и R&D центра в 38 регионах России.

В настоящее время Правительство России проводит реконфигурацию системы институтов развития, предусматривающую интеграцию РОСНАНО в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБа создается централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития. Приоритетом группы ВЭБ становится консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для прорывного развития страны, повышения качества и создания комфортных условий для жизни людей.

ООО «Литэко» (Лиотех) — крупнейший производитель литий-ионных аккумуляторов в России, крупносерийное предприятие, обеспечивающее качество выпускаемого продукта на уровне ведущих мировых производителей. Построенный в Новосибирской области завод «Лиотех» соответствует всем нормам технологической и экологической безопасности.

Научно-технический центр «Приводная техника» — ведущая в Челябинской области и одна из ведущих в стране производственно-инжиниринговых компаний, специализирующаяся на разработке и внедрении систем электропривода, АСУТП и КИП, на производстве широкого спектра электротехнической продукции (комплектных распределительных устройств, низковольтных комплектных устройств, устройств компенсации реактивной мощности и т.д.), а также на внедрении систем автоматизации и электропривода в металлургии, машиностроении, нефтегазовой и др. отраслях промышленности.

Компания имеет собственные производственные площадки на территории Челябинской области, а также производственно-складские площадки на территории Тюменской области.