Главгосэкспертиза России изучила представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство горнодобывающего комплекса Усольского калийного комбината в Пермском крае. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Усольский калийный комбинат, входящий в международную компанию «ЕвроХим», создан в 2011 году для освоения Палашерского и Балахонцевского участков Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. По разведанным запасам месторождение признано крупнейшим в России. В 2018 году на комбинате запустили технологические линии по производству хлористого калия – самого массового калийного удобрения. Сейчас на предприятии строят горнодобывающий комплекс.

В проектной документации, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, представлены корректировки решений по обустройству подземных сооружений рудника. Первая очередь строительства делится на три пусковых комплекса, вторая очередь включает в себя четвертый пусковой комплекс с достижением производственной мощности рудника 12,6 млн т руды в год.

На повторную экспертизу были направлены изменения и дополнения результатов инженерно-экологических изысканий, актуализированных с учетом сроков давности отчетов прошлых лет. Кроме того, откорректированы значения метеорологических и гидрологических характеристик и параметров, включая уточненные данные о климатических нагрузках в районе проектируемого подземного рудника.

Эксперты также рассмотрели скорректированные решения по устройству систем электроснабжения, силового электрооборудования и электроосвещения комплекса подземной добычи. В том числе изучены изменения, связанные с уточнением порядка отработки шахтного поля и промышленных пластов, применением установок автоматического порошкового пожаротушения на приводных и натяжных станциях магистральных и участковых конвейеров.

В качестве понизительных трансформаторов планируется использовать сухие трансформаторы в составе энергопоездов или сухие отдельно стоящие комплектные шахтные трансформаторные подстанции. Для экономии электроэнергии и снижения потерь в распределительных сетях трансформаторные подстанции разместят на максимально близком расстоянии от электроприемников. Кроме того, энергоэффективность подземного комплекса добычи обеспечат за счет применения двигателей с высоким коэффициентом полезного действия и устройств плавного запуска электродвигателей конвейеров, а также установки энергосберегающих светильников во всех освещаемых зонах подземного рудника.

Генеральная проектная организация - ООО «ЕвроХим-Проект».

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на этап строительства обогатительного комплекса в составе Усольского калийного комбината.

Фото: ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат»