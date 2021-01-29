Николай Шульгинов принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию комплекса по производству высокоиндексных масел на заводе «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

Участниками церемонии стали полномочный представитель Президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

С 2011 года в России проводится масштабная модернизация нефтеперерабатывающей отрасли, в том числе в рамках четырёхсторонних соглашений с компаниями. Это позволило полностью обеспечить внутренний рынок топливом пятого класса и значительно увеличить глубину переработки нефти, выпуск светлых нефтепродуктов.

«В рамках четырёхсторонних соглашений с 2011 по 2020 год «ЛУКОЙЛ» инвестировал более 163 миллиардов рублей, на заводах компании введены в эксплуатацию 10 установок вторичной переработки нефти, в текущем году планируется пуск установки изомеризации на НПЗ в Кстово», – сказал Николай Шульгинов.

Он подчеркнул, что модернизация нефтепереработки ведётся и вне периметра соглашений. Наглядным примером этого является ввод в эксплуатацию комплекса по производству высокоиндексных малосернистых масел на заводе «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

«Волгоградский НПЗ – один из самых эффективных заводов в России. Исторически «ЛУКОЙЛ» вложил в его модернизацию 172 млрд рублей, доведя глубину переработки до 96,7%. И сейчас, несмотря на пандемию, мы продолжаем реализацию точечных инвестиционных проектов для дальнейшего улучшения корзины продукции, в частности в нынешнем году запланирован ввод комплекса замедленного коксования на Нижегородском НПЗ», – отметил Вагит Алекперов.

В рамках рабочей поездки Николай Шульгинов также вручил государственные и ведомственные награды Минэнерго России сотрудникам ПАО «ЛУКОЙЛ».