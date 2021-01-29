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Новое решение для высоконагруженных участков кабельной трассы

Новое решение для высоконагруженных участков кабельной трассы

29 января 2021, 12:15
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Электротехника 
Источник: ДКС

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Ассортимент кабеленесущей системы "S5 Combitech" расширен – теперь в нее вошли системные аксессуары и крышки к ним, изготовленные из стали толщиной 1.2, 1.5, 2 мм. Новые аксессуары доступны во всех исполнениях, присутствующих в ассортименте системы "S5 Combitech".

Ознакомиться с ними вы можете по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/catalog/23/

Новые системные аксессуары предназначены для увеличения несущей способности участка с аксессуаром при прокладке кабелей большого сечения и веса. Их применение делает кабельную трассу надежнее.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на сайте ДКС. Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в разделе "Контакты".

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Источник: ДКС

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