Правительство России расширило границы ТОР "Хабаровск"

Expert.Аналитика. Заключительная часть 3
29 января 2021, 13:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИИ, ТОР ХАБАРОВСК
Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск». В ТОР включат участки Вяземского района, что позволит реализовать в регионе новые инвестиционные проекты.
Планируется, что на новых участках ТОР будут построены молочный завод и животноводческий комплекс. В будущем это позволит создать более 300 рабочих мест и привлечёт в регион свыше 4,7 млрд рублей частных инвестиций.
Сегодня в ТОР «Хабаровск» деятельность ведут 40 резидентов. Объем заявленных инвестиций превышает 22 млрд рублей, резиденты планируют создать больше 2380 рабочих мест. Фактически в реализацию проектов резиденты уже инвестировали 11,6 млрд рублей и создали больше 1230 рабочих мест.
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