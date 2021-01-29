Правительство России расширило границы ТОР "Хабаровск"

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск». В ТОР включат участки Вяземского района, что позволит реализовать в регионе новые инвестиционные проекты.

Планируется, что на новых участках ТОР будут построены молочный завод и животноводческий комплекс. В будущем это позволит создать более 300 рабочих мест и привлечёт в регион свыше 4,7 млрд рублей частных инвестиций.

Сегодня в ТОР «Хабаровск» деятельность ведут 40 резидентов. Объем заявленных инвестиций превышает 22 млрд рублей, резиденты планируют создать больше 2380 рабочих мест. Фактически в реализацию проектов резиденты уже инвестировали 11,6 млрд рублей и создали больше 1230 рабочих мест.