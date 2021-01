Правительство Великобритании в рамках инициативы, получившей название «Миссия промышленных кластеров» (Industrial Clusters Mission), выделило £ 8 млн на реализацию 6 проектов на территории Великобритании.

Инициатива направлена на поддержку создания четырех низкоуглеродных региональных зон к 2030 г. и, как минимум, одной зоны с нулевым уровнем выбросов (net zero emissions industrial zone) углекислого газа (CO₂) к 2040 г. Инициатива реализуется в рамках правительственной программы по декарбонизации промышленности (The Industrial Decarbonisation Challenge) и предусматривает выделение £ 170 млн на внедрение в промышленных кластерах таких технологий, как улавливание углерода и водородные сети. В рамках реализации проектов все объекты, расположенные в промышленной зоне, должны реализовать совместные мероприятия по сокращению выбросов CO₂ до максимально возможного уровня, за счет использования низкоуглеродных источников энергии и новых технологий, таких как улавливание и хранение углерода (сarbon capture and storage, CCS). Проекты, направленные на сокращение выбросов углерода, будут реализовываться в областях с высокой концентрацией промышленных объектов – на территории южного Уэльса, в долине Тис, Западном Мидлендсе, Северо-Западной Англии, Йоркшире и Хамбере, а также Шотландии – при взаимодействии с местными органами власти и производителями электроэнергии. Министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг (Kwasi Kwarteng) прокомментировал данную инициативу заявлением о том, что Великобритания возглавляет мировую «зеленую» промышленную революцию с амбициозными целями по декарбонизации экономики страны и созданию сотен тысяч рабочих мест. По мере повышения уровня экономического развития и восстановления экологии в стране, необходимы гарантии, что каждая отрасль экономики принимает меры по сокращению выбросов углерода, тем самым облегчая национальную задачу по достижению нулевого уровня выбросов CO₂ к 2050 г.

В ноябре 2020 г. правительство опубликовало план зеленой промышленной революции, состоящий из 10 пунктов (The Ten Point Plan for a Green Industrial Revolution)* и Белую книгу (White Paper) по энергетике**, в которых затрагиваются вопросы наращивания производства низкоуглеродного водорода, ускоренный переход к использованию электромобилей, развитие шельфовой ветроэнергетики и ядерной энергетики. На поддержку плана будет выделено £ 12 млн. Для каждого из 6 указанных проектов в ближайшее время будет разработан подробный план по сокращению вредных выбросов в основных сферах промышленной деятельности, в рамках которого взаимосвязанные отрасли могут объединить усилия по сокращению выбросов CO₂ и получать выгоду от использования единой инфраструктуры «чистой» энергетики, включающей улавливание, использование и хранение углерода, а также производство и распределение низкоуглеродного водорода.

Информационно-аналитические ресурсы DIGIT, ClimateAction

* https://www.gov.uk/government/publications/the-ten-point-plan-for-a-green-industrial-revolution/title

** https://www.gov.uk/government/publications/energy-white-paper-powering-our-net-zero-future