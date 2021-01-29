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"Россети Юг" установила на линии электропередачи более 3,5 тысяч птицезащитных устройств в 2020 году

Россети Юг установила на линии электропередачи более 3,5 тысяч птицезащитных устройств в 2020 году

29 января 2021, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ, ЭКОЛОГИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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Специалисты «Россети Юг» смонтировали на воздушных линиях электропередачи в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и в Республике Калмыкия 3,5 тыс. птицезащитных устройств (ПЗУ) в 2020 году.

Особое внимание «Россети Юг» уделяют оснащению защитными устройствами ЛЭП в местах обитания краснокнижных птиц. Так, например, в Астраханской области, где обитают исчезающие виды пернатых: орлан-белохвост, филин, курганник, степной орел и могильник, специалисты компании установили свыше 1,2 тыс. ПЗУ. Более 800 устройств установили в Волгоградской области, где пролегает маршрут миграции перелетных птиц. В Ростовской области линии электропередачи оснастили более 610 устройствами, а в Республике Калмыкия, где обитает около 150 видов редких птиц, установлено 810 ПЗУ. Дополнительно 1,8 тыс. защитных устройств установлено в ходе подключения к сетям «Россети Юг» Салынской и Целинской ветроэлектростанций в Целинном районе республики.

Современные птицезащитные устройства представляют собой полимерные кожухи из высокотехнологичных диэлектрических материалов. Они закрывают изоляторы в местах крепления к ним провода. Конструкция ПЗУ предотвращает замыкание проводов в тот момент, когда птицы садятся на линию электропередачи. Снизится и количество связанных с этим аварийных отключений, надежнее станет электроснабжение потребителей.

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Источник: Россети Юг

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