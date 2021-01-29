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Ростовская АЭС: ремонтная кампания-2021 стартует 31 января

Ростовская АЭС, Росэнергоатом

Ростовская АЭС, Росэнергоатом

В соответствии с графиком ремонта энергоблоков АЭС России ремонтная кампания текущего года на Ростовской атомной станции (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Ростовская область, г. Волгодонск) поочередно охватит все четыре энергоблока. 

31 января первым для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР*) будет остановлен энергоблок №4. Летом регламентные работы будут проведены на энергоблоках №2 и №3. Завершит ремонтную кампанию года ППР на первом энергоблоке атомной станции, отмечающем в этом году 20-летие безопасной и надежной работы.    

«Суммарная продолжительность регламентного обслуживания энергоблоков Ростовской АЭС в 2021 году составит 184 суток. В ходе ремонтной кампании будет выполнен большой объем работ, направленных на повышение безопасности и надежности оборудования и технологических систем. Всего на модернизацию будет направлено порядка 3 млрд рублей», - сообщил директор атомной станции Андрей Сальников.

Федеральной антимонопольной службой России на 2021 год для Ростовской АЭС утверждён план по выработке электроэнергии в объёме 30,063 млрд кВт.ч. Этот показатель установлен с учетом продолжительности планово-предупредительных ремонтов, запланированных на год.

В настоящее время энергоблоки №1– №4 Ростовской АЭС работают в проектном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.

*ППР – это плановая процедура, которая проводится на энергоблоках всех атомных станций с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

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Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"

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