Системный оператор Финляндии Fingrid сообщил о планах строительства новой ЛЭП 400/110 кВ между городами Гуйттинен (Huittinen) и Форсса (Forssa). Целью реализации проекта является увеличение пропускной способности передающей сети и поддержание надежности передачи электроэнергии между электрическими сетями западного и южного побережья Финляндии.

Протяженность ЛЭП, которая будет проложена от Гуйттинена до Форсса через районы Лоймаа (Loimaa), Хумппила (Humppila) и Йокиойнен (Jokioinen), составит примерно 69 км. Новую ЛЭП планируется проложить в пределах полосы отвода существующих магистральных линий. Одновременно со строительством новой ЛЭП, большую часть которой планируется проложить к северу от действующих линий электропередачи, будет демонтирована действующая ЛЭП 110 кВ Кольси (Kolsi) – Форсса, при этом несколько участков ЛЭП 110 кВ Кольси – Форсса будут перемещены на двухцепные опоры новой ЛЭП. По результатам проведенной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) маршрут новой ЛЭП будет проложен восточнее ПС Гуйттинен и юго-западнее населенного пункта Минкиё в муниципалитете Йокиойнен.

В Центре экономического развития, транспорта и окружающей среды ЮгоЗападной Финляндии заявили, что проведенная в отношении ЛЭП 400/110 кВ Гуйттинен – Форрса ОВОС не выявила значительного влияния новой ЛЭП на окружающую среду и местное население.

Официальный сайт Fingrid