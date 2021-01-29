Совет директоров РусГидро единогласно утвердил Виктора Хмарина на должность Председателя Правления – Генерального директора компании сроком на 5 лет.

Виктор Хмарин был назначен исполняющим обязанности Председателя Правления – Генерального директора РусГидро 10 ноября 2020 года в связи с назначением Николая Шульгинова Министром энергетики Российской Федерации. На момент назначения Виктор Хмарин занимал в компании должность члена Правления, первого заместителя Генерального директора.

Виктор Хмарин пришел в РусГидро в марте 2015 года на позицию заместителя Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности, затем был назначен заместителем Генерального директора по ресурсному обеспечению и перспективному развитию. С 2019 года входит в состав Правления РусГидро, с сентября 2020 года – член Правления, первый заместитель Генерального директора РусГидро.

На этом посту он отвечал за подготовку и реализацию стратегических и существенных сделок Группы РусГидро, реализацию мероприятий, направленных на достижение целевой структуры акционерного капитала компании, взаимодействие с потенциальными стратегическими инвесторами, международную деятельность и реализацию международных проектов, топливообеспечение энергообъектов Группы, организацию закупочной деятельности, ресурсное планирование, логистическое и транспортное обеспечение Группы РусГидро, формирование системы ценообразования, сметного нормирования и управления стоимостью товаров, работ и услуг для нужд Группы.