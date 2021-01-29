В Ленобласти появится город-спутник Петербурга

Сбербанк профинансирует на 4,8 млрд рублей строительство жилого квартала «Город Первых» в рамках проекта «Новосаратовка» - будущего города-спутника Санкт-Петербурга. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта на пять лет группе «ЦДС».

В рамках первого этапа построят квартал из четырех домов высотой 22-23 этажа общей площадью 100 тыс. кв. метров. Первый и второй корпуса на 803 квартиры планируется сдать в третьем квартале 2023 года. В целом проект предполагает строительство 4,5 млн кв. метров жилья, коммерческой недвижимости и инфраструктуры на участке площадью 700 га.