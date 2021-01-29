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В Москве состоялись российско-ливийские переговоры по вопросам торгово-экономического сотрудничества

В Москве состоялись российско-ливийские переговоры по вопросам торгово-экономического сотрудничества

29 января 2021, 12:45
Рубрика: Встречи
Метки: МИНПРОМТОРГ, ЛИВИЯ
Источник: Минпромторг России

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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел встречу с заместителем Председателя Правительства национального согласия Ливии Ахмедом Майтигом. Стороны обсудили возможности развития двусторонних торгово-экономических связей и перспективные проекты.

Глава Минпромторга России отметил, что по итогам 11 месяцев 2020 года российско-ливийский товарооборот снизился на 20%, составив около 112 млн долл. США. При этом основная часть поставок (около 80 %) приходится на российский экспорт сельскохозяйственных товаров и продовольствия.

«Видим значительный потенциал для диверсификации номенклатуры торговли и увеличения её объемов за счёт реализации совместных проектов в области промышленной кооперации по широкому спектру направлений»,

- подчеркнул Денис Мантуров.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы участия российских компаний в восстановлении объектов промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспортной и социальной инфраструктуры Ливии.

Ливийская сторона подтвердила интерес к российской авиационной технике, включая пассажирские самолёты SSJ100 и МС-21, а также гражданским многофункциональным вертолетам.

Стороны договорились также проработать совместные проекты в таких актуальных и социально значимых областях, как медицина и фармацевтика.

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Источник: Минпромторг России

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