76 энергетиков четырёх филиалов «Россети Северный Кавказ» продолжают комплексные работы на энергообъектах Дагестана.

В частности, специалисты «Ставропольэнерго» вторую неделю модернизируют электросетевое хозяйство Кайтагского района республики. Мероприятия предусмотрены первым этапом Программы снижения потерь.

«Специалисты обеспечены всеми необходимыми материалами и готовы выполнять поставленные перед ними задачи, – отметил директор филиала «Дагэнерго» Магомед Абдурашидов. – В ежедневном режиме мы находимся на связи с руководством компании «Россети Северный Кавказ», а также главами районов, которые очень заинтересованы в модернизации электрических сетей на вверенных им территориях. Мы делаем общее дело, которое улучшит жизнь наших земляков».

В зоне ответственности Кайтагских районных электрических сетей (РЭС) работают 3 бригады в составе 27 человек и 15 единиц спецтехники. Специалисты планируют до конца февраля текущего года установить здесь хозяйственным способом 321 новую опору, 426 стоек, а также заменить более 12 километров неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП).

Всего до конца текущего года компания «Россети Северный Кавказ» в Кайтагском районе планирует установку 8 183 опор, 12 522 стоек, а также замену более 265 километров неизолированного провода на СИП.

«Электросетевое хозяйство района давно нуждалось в серьезной реконструкции. Основная часть воздушных линий построена еще в середине 60-х годов. Ветер, дождь, снег – любые изменения погоды могли нарушить электроснабжение. И несмотря на то, что энергетики в последние годы в любую погоду и время суток оперативно выезжают на места повреждений оборудования и оперативно ликвидируют возникшие неполадки, проблема всё же оставалась актуальной. Поэтому безмерно радует тот факт, что нашему району посчастливилось принять участие в реализации Программы снижения потерь, в рамках которой в муниципалитете стартовали работы по полной модернизации электросетевого хозяйства. Уверен, что по окончанию работ кайтагцы будут обеспечены качественным и надежным электроснабжением», - отметил Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов.

Одновременно с реализацией Программы снижения потерь энергетики и органы власти проводят активную разъяснительною работу, поскольку модернизация электросетевого хозяйства не везде находит положительный отклик у населения из-за временных отключений электроснабжения. Энергетики поясняют, мера необходима для безопасности и жителей, и специалистов, а итогом работ станет повышение качества электроснабжения более 9 тысяч жителей Кайтагского района.

Энергокомпания делает все возможное, чтобы завершить запланированные мероприятия в кратчайшие сроки.

Напомним, специалисты филиалов «Севкавказэнерго», «Каббалкэнерго», «Карачаево-Черкесскэнерго» и «Ставропольэнерго» привлечены в регион по решению генерального директора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова, чтобы ускорить завершение важного для обеспечения надежного электроснабжения жителей республики проекта.

На данный момент работы по реконструкции воздушных линий 0,4-6-10 кВ ведутся в Кайтагском, Ахтынском, Докузпаринском и Рутульском районах Дагестана.