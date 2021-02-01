RusCable Insider Digest
1 февраля 2021, 13:55
Рубрика: Модернизация
Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
АО «Мособлэнерго» в 2020 году установило 20 единиц отдельно стоящих электрозарядных станций для электротранспорта в Подмосковье. ЭЗС смонтированы и запущены в эксплуатацию: по 1 единице - в Дубне, Котельниках, Люберцах, Реутове, Фрязино, Одинцове, д. Оболдино Щелковского района, Подольске, п. Зеленый Богородского округа, Сергиевом-Посаде, Коломне; по 2 единицы - в Электростали, Дзержинском, Краснознаменске; в Химках – 3 единицы.
Список адресов формировался по результатам опроса жителей о расширении зарядной инфраструктуры электротранспорта во дворах многоквартирных домов Подмосковья. Опрос проводился на официальном сайте Министерства энергетики Московской области.
Сейчас на территории Подмосковья в эксплуатации 227 электрозарядных станций, обслуживаемых АО «Мособлэнерго». Зарядки установлены в следующих городских округах: Воскресенск, Балашиха, Видное, Домодедово, Дубна, Жуковский, Истра, Кашира, Клин, Котельники, Красногорск, Луховицы, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминск, Озеры, Пущино, Реутов, Серпухов, Фрязино, Химки, Чехов, Электрогорск, Электросталь, Егорьевск, Зарайск, Можайск, Одинцово, Павловский Посад, Пушкино, Раменское, Сергиев Посад, Щелково, Королев, Подольск, Краснознаменск, а также Дзержинский и Богородский округа.
Максимальная мощность отдельно стоящих зарядных станций, сортированных в 2020 году, составляет 3,5 кВт. Время зарядки составляет 8-12 часов. Управление станцией осуществляется с помощью бесплатного мобильного приложения «Зарядки Мосэнергосбыт», размещенного на платформах Google Play и App Store. На конструкциях ЭЗС имеется подробная инструкция по установке мобильного приложения и использованию станции, а также номер телефона технической поддержки.
В 2021 году АО «Мособлэнерго» продолжит вводить электрозарядки в эксплуатацию. Планируется установить 20 единиц отдельно стоящих ЭЗС. И тогда в Московском регионе число зарядок, обслуживаемых компанией, увеличится до 247 штук.
АО «Мособлэнерго» является участником проекта по развитию электрозарядной инфраструктуры Министерства энергетики Московской области. Реализация программы запланирована до 2024 года.
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