Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети» модернизировали волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС), соединяющую подстанцию (ПС) 110 кВ «Хопер» и узел связи Прихоперского производственного отделения (ПО). Работы стоимостью 6,3 млн рублей выполнены в рамках реализации инвестиционной программы филиала.

Протяженность самонесущего изолированного оптического кабеля, смонтированного на опорах воздушной линии электропередачи 110 кВ Городская, составила более 8 км.

В узлах связи ПО и службы подстанций, расположенной на ПС 110 «Хопер», в телекоммуникационные шкафы были установлены оптические мультиплексоры (устройства для объединения или разделения нескольких оптических сигналов для передачи по оптическому волокну) и цифровые кроссы (коммутационные устройства для разъемного соединения кабелей). В узле связи службы подстанций размещен распределительный щит 48 кВ с резервным источником питания.

К системе передачи информации подключены оптические мультиплексоры, имеющиеся на подстанциях 110 кВ «Кистендей», «Котоврас», «Янтарная» и ПС 220 «Ртищево» и в Ртищевском РЭС.

Волоконно-оптические линии связи увеличивают скорость передачи информации и позволяют строить мультисервисные сети, которые поддерживают интеграцию передачи речи, данных и мультимедиа. Они служат фундаментом для построения систем видеонаблюдения и дистанционного мониторинга оборудования. Повышение уровня контроля позволит выявлять технологические нарушения на ранней стадии и сокращать время их устранения. Еще одно преимущество ВОЛС – ускорение передачи управленческой информации между различными уровнями ПАО «Россети Волга».