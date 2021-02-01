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Французско-американская компания построит в США 12 энергокомплексов в составе СЭС и накопителей энергии суммарной мощностью 1,6 ГВт

Французско-американская компания построит в США 12 энергокомплексов в составе СЭС и накопителей энергии суммарной мощностью 1,6 ГВт

1 февраля 2021, 15:12
Рубрика: За рубежом
Метки: США, Enerdata
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Французский нефтегазовый концерн Total и американская компания 174 Power Global* создали в США совместное предприятие с долевым участием 50/50 для реализации 12 проектов строительства энергокомплексов в составе СЭС и накопителя энергии суммарной мощностью 1,6 ГВт. Энергокомплексы будут построены в штатах Техас, Невада, Орегон, Вайоминг и Вирджиния.

Первоначально проекты разрабатывались компанией 174 Power Global самостоятельно. Total, со своей стороны, рассчитывает, что реализация проектов поможет достичь поставленной компанией цели по доведению мощности ВИЭгенерации в общем объеме своих генерирующих мощностей в мире до 35 ГВт к 2025 г. Первый из планируемых к строительству энергокомплексов введен в эксплуатацию в 2020 г., а остальные планируется ввести в период с 2022 по 2024 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

* Дочерняя компания энергохолдинга Hanwha Group

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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