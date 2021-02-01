На Ленинградской АЭС стартовала финальная проверка шестого энергоблока ВВЭР-1200 перед его вводом в промышленную эксплуатацию. Проверку проводит Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (Ростехнадзор) в соответствии с российским законодательством. Инспекторы будут работать на станции до конца февраля.

За это время они выполнят оценку соответствия фактически построенных зданий и сооружений перечню зданий и сооружений, предусмотренных проектом, проверят соответствие выполненных работ требованиям технических регламентов, федеральным нормам и правилам, изучат проектную и эксплуатационную документацию, осмотрят сооруженные объекты и смонтированное технологическое оборудование, а также оценят степень подготовки оперативного персонала АЭС. Особое внимание члены комиссии уделят ядерной, радиационной, санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности шестого энергоблока.

- По результатам проверки будет составлен соответствующий акт. C ним мы обратимся в орган государственного строительного надзора для получения ключевого документа при сдаче объекта в эксплуатацию - заключения о соответствии построенного энергоблока требованиям технических регламентов РФ, проектной документации и иных нормативных актов, - рассказал главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев.

После получения заключения о соответствии новый сверхмощный энергоблок ЛАЭС будет готов к вводу в промышленную эксплуатацию, с тем чтобы ежесуточно вырабатывать почти 28 миллионов киловатт*часов электроэнергии. Сдача энергоблока № 6 в промышленную эксплуатацию запланирована на весну 2021 года.

В настоящее время в работе находятся 4-й и 5-й энергоблоки. Блоки № 1, 2 остановлены для вывода из эксплуатации, № 3 – в плановом ремонте, № 6 – на этапе опытно-промышленной эксплуатации.

Радиационная обстановка на промплощадке и в зоне наблюдения находится в пределах естественных фоновых значений, данные доступны на сайте www.russianatom.ru